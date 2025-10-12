Proteggi il tuo investimento: l’assicurazione casa incendio e scoppio è un must durante la stagione invernale

La copertura “incendio e scoppio” è una delle garanzie sempre presenti, in modo particolare d’inverno (quando la ricerca di calore può portare a una minore prudenza), quando si stipula un’assicurazione per la casa. Questa è un contratto assicurativo non obbligatorio che fornisce una tutela economica sia per i danni che una casa e il suo contenuto possono subire sia per quelli che possono essere procurati a terzi.

Si deve precisare che è possibile stipulare sia una specifica “polizza incendio e scoppio” (copertura obbligatoria quando si stipula un contratto di mutuo per la casa), sia inserire tale copertura all’interno di un’assicurazione multirischio, che è il caso più frequente. Ne rappresenta un esempio l’assicurazione casa incendio e scoppio BPER, un prodotto che offre diverse garanzie che tutelano economicamente una famiglia da eventi che potrebbero comportare l’esborso di ingenti somme di denaro.

Per quanto siano ancora molte le abitazioni sprovviste di tutela assicurativa, negli ultimi anni sempre più italiani hanno deciso di stipulare un’assicurazione casa multirischio, un prodotto versatile che di norma può essere personalizzato dal cliente, che ha la facoltà di scegliere le garanzie facoltative da associare a quelle previste dal contratto standard (garanzie base).

L’assicurazione casa è obbligatoria?

In linea di massima, l’assicurazione sulla casa non è obbligatoria. Tuttavia, come già accennato, il nostro ordinamento giuridico prevede l’obbligo di stipulare un’assicurazione casa incendio e scoppio nel caso di mutuo ipotecario (per tutelare sia la banca che il mutuatario). Per inciso, il cliente ha il diritto di scegliere con quale compagnia stipulare la polizza, a prescindere che essa sia o no partner commerciale della banca che eroga il finanziamento.

Quali sono le coperture previste da un’assicurazione casa incendio e scoppio?

Le varie compagnie assicurative offrono specifici prodotti, ma numerose coperturepreviste dalle assicurazioni sulla casa sono comuni alle diverse proposte. Il premio annuo, inoltre, può variare molto, in parte perché ogni compagnia ha un proprio listino prezzi e in parte perché dipende dalle coperture opzionali che l’assicurato decide di aggiungere al contratto base.

Se si decide di acquistare una polizza casa è necessario valutare le proprie esigenze e scegliere di conseguenza, tenendo conto anche del budget che si vuole riservare a questa voce di costo.

Tra le principali coperture si ricordano le seguenti:

Incendio e scoppio : è una tutela contro i danni da incendio, scoppio, esplosione, scariche elettriche, fulmini ecc. Di solito la copertura è valida sia per il fabbricato che per il contenuto. Una tutela di questo tipo è sempre importante, ma può esserlo ancora di più nella stagione invernale in quanto i rischi di incendio sono statisticamente maggiori a causa dei caminetti accesi, delle stufette elettriche ecc.;

: è una delle garanzie “classiche” per un’assicurazione sulla casa e solitamente prevede il rimborso dei beni rubati o danneggiati in seguito a un furto (anche solo tentato), a una rapina o a uno scippo. Per poter usufruire di questa copertura, il reato deve essere denunciato alle forze dell’ordine; Responsabilità civile :è una delle coperture più importanti perché tutela dalle richieste di risarcimento per danni causati accidentalmente a terzi dall’assicurato e/o dagli altri membri del nucleo familiare;

:è una delle coperture più importanti perché tutela dalle richieste di risarcimento per danni causati accidentalmente a terzi dall’assicurato e/o dagli altri membri del nucleo familiare; Tutela legale : con questa garanzia si ottiene il rimborso delle spese legali che l’assicurato sostiene in caso di controversie che riguardano l’abitazione o la vita familiare;

: con questa garanzia si ottiene il rimborso delle spese legali che l’assicurato sostiene in caso di controversie che riguardano l’abitazione o la vita familiare; Guasti ed emergenze : con questa garanzia ci si tutela dai diversi problemi che possono verificarsi agli impianti domestici e di norma prevede l’assistenza 24 ore su 24 di tecnici specializzati (elettricisti, idraulici, fabbri ecc.);

: con questa garanzia ci si tutela dai diversi problemi che possono verificarsi agli impianti domestici e di norma prevede l’assistenza 24 ore su 24 di tecnici specializzati (elettricisti, idraulici, fabbri ecc.); Terremoto: è una copertura scelta sempre più di frequente ed offre una tutela economica in caso di evento sismico.

Queste sono soltanto alcune delle principali coperture previste dalle polizze multirischio, ma possono essere diverse altre le tutele accessorie. Per scegliere il prodotto più idoneo è fondamentale leggere il prospetto informativo, verificando condizioni ed esclusioni.

