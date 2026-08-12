Polizia di Verona – 12 nuovi Agenti in prova al Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona e Trentino Alto Adige

Dal 7 agosto scorso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato 12 nuovi Agenti in prova al Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige.

I giovanissimi poliziotti, vincitori di concorso, hanno frequentato il 233° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, della durata di 6 mesi, presso le Scuole Allievi Agenti di Alessandria, Trieste, Brescia, Peschiera del Garda, Campobasso e la Scuola per Ispettori di Nettuno, ed hanno iniziato il loro servizio che li vedrà impegnati, fino al prossimo 1° dicembre, in una prima fase di tirocinio, sempre affiancati da personale di comprovata esperienza.

Dopo un breve periodo di specifica preparazione nei compiti della Specialità della Polizia Ferroviaria, i neo Agenti raggiungeranno i loro uffici operativi contribuendo al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio in ambito ferroviario.