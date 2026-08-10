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    Polizia di Verona – 600 permessi di soggiorno consegnati durante l’apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione

    Polizia di Stato 1 Min Read

    Sono stati 600 i permessi di soggiorno consegnati nella giornata di sabato 8 agosto, in occasione dell’apertura straordinaria degli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona.

    L’ampliamento delle fasce di apertura al pubblico degli sportelli, disposto a integrazione della consueta attività dell’Ufficio, ha consentito di incrementare le operazioni di consegna dei titoli di soggiorno e di agevolare le esigenze dell’utenza.

    Il risultato si inserisce nel più ampio lavoro quotidianamente svolto dal personale dell’Ufficio Immigrazione, impegnato nella gestione delle numerose pratiche riguardanti il soggiorno dei cittadini stranieri presenti sul territorio della provincia di Verona.

    L’apertura straordinaria del sabato costituisce una delle misure organizzative adottate periodicamente dalla Questura di Verona per rafforzare il servizio rivolto all’utenza, favorendo una maggiore fluidità nelle procedure e garantendo continuità ed efficienza nelle attività di competenza dell’Ufficio.

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