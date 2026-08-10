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    Scuola primaria di Quinto. Dopo i lavori per adeguare l’edificio alle norme antincendio sostituiti anche il 50% degli infissi

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    Alla scuola primaria Aleardi di Quinto sostituiti il 50% degli infissi. Dopo l’ampio ed importante intervento, ultimato a gennaio di quest’anno e finalizzato in primo luogo ad adeguare l’edificio alle norme antincendio e a dotare la scuola di una nuova centrale termica, in sostituzione della precedente ormai datata e mal funzionante, sono stati effettuati anche i lavori di sostituzione delle finestre e delle porte maggiormente ammalorati. 

    L’intervento, che è stato fatto rientrare negli oltre 250 mila euro di investimento per l’adeguamento sicurezza, hanno infatti riguardato tutto il piano rialzato comprese le due porte di ingresso e un’aula al primo piano.

    “Sono stati sboccati anche quest’ultima parte di fondi da collegarsi ad interventi di carattere straordinario – spiega l’assessora all’Edilizia scolastica Elisa La Paglia –. Si tratta dell’ultimo passaggio dei lavori di sistemazione di questa struttura scolastica. A seguire si procederà con gli interventi alla scuola Infanzia comunale “Villa Cozza” e alla scuola Primaria Guarino dell’istituto Comprensivo 15, dove sarà effettuata la sostituzione al 100% degli infissi, porte e finestre, grazie alle risorse Comunali in parte recuperate coi fondi del Conto Termico”. 

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