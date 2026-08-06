Polizia di Verona – Giuramento degli Agenti in prova del 233° Corso presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda

Nella mattinata di ieri, 3.133 Agenti in prova del 233° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato hanno prestato il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana nelle tredici Scuole della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale.

Alla Scuola Allievi Agenti di Campobasso erano presenti il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. Le cerimonie si sono svolte contemporaneamente anche nelle Scuole di Abbasanta (OR), Alessandria, Brescia, Caserta, Cesena (FC), Nettuno (RM), Pescara, Peschiera del Garda (VR), Piacenza, Spoleto (PG), Trieste e Vibo Valentia, collegate in diretta streaming con la sede di Campobasso.

Presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, gli Agenti in prova del 233° Corso hanno prestato il solenne giuramento al termine del percorso formativo che li prepara a entrare in servizio.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, militari e religiose del territorio e i familiari degli allievi, che hanno condiviso un momento di grande significato istituzionale e umano, seguendo anche il collegamento in diretta streaming con la sede di Campobasso.

Nel suo intervento, il Direttore della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda, Primo Dirigente della Polizia di Stato Teresa Perna, ha ricordato ai giovani Agenti che il giuramento rappresenta una scelta di vita fondata sul servizio alla Repubblica, sulla responsabilità nei confronti dei cittadini e sul rispetto dei valori che ispirano quotidianamente l’azione della Polizia di Stato.

Ha inoltre sottolineato il valore dei sacrifici affrontati durante il percorso di formazione e il ruolo fondamentale delle famiglie, che hanno sostenuto gli allievi in questo cammino di crescita personale e professionale, invitando i neo Agenti a svolgere il proprio servizio con professionalità, senso del dovere e umanità, mantenendo sempre attenzione e vicinanza ai cittadini.

La cerimonia è stata anche un momento di ricordo e di gratitudine nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che hanno sacrificato la propria vita al servizio della collettività.

Con il giuramento si apre ora una nuova fase del percorso professionale: gli Agenti in prova saranno destinati ai reparti e agli uffici della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale, dove svolgeranno il tirocinio applicativo che completerà il loro percorso di formazione prima dell’assegnazione definitiva.