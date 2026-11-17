L’assessore Michele Bertucco: «Una scelta precisa: non mettere le mani nelle tasche dei veronesi e premiare chi rende disponibili case a prezzi sostenibili»

Anche per il 2027 l’Imposta municipale propria (IMU) a Verona non aumenta. Con la proposta di deliberazione n. 112/2026, all’esame del Consiglio comunale, l’Amministrazione conferma l’impianto delle aliquote in vigore e i valori di riferimento delle aree fabbricabili, garantendo ai contribuenti stabilità e certezza nella programmazione delle proprie spese.

Dall’insediamento di questa Amministrazione le aliquote IMU non sono mai state aumentate. L’aliquota ordinaria resta all’1,14%, la stessa applicata ininterrottamente in città dal 2015, e continuano ad applicarsi tutte le agevolazioni previste.

Le principali conferme per il 2027

• Prima casa: l’abitazione principale e le relative pertinenze restano esenti, ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

• Comodato d’uso gratuito ai figli o ai genitori: riduzione del 50% della base imponibile, alle condizioni previste dalla legge.

• Anziani e persone con disabilità ricoverati stabilmente: l’abitazione non locata è assimilata all’abitazione principale e quindi non paga l’IMU.

• Immobili produttivi: aliquota ridotta all’1,06% per gli immobili delle categorie D1, D2, D3, D7 e D8 utilizzati direttamente dal proprietario.

• Canone concordato: riduzione del 25% dell’imposta e aliquota agevolata del 6,6 per mille quando l’inquilino vi ha la residenza.

Aliquota zero per ONLUS ed Enti del Terzo Settore

Tra le misure più significative c’è quella dedicata al Terzo Settore: quando a dare in locazione un immobile a canone concordato, a un inquilino che vi risiede, è una ONLUS o un Ente del Terzo Settore, l’aliquota IMU è azzerata. Una misura che sostiene concretamente le realtà del non profit impegnate a rispondere al bisogno di casa e che amplia l’offerta di alloggi a prezzi accessibili in città.

«Confermare le aliquote non è un atto scontato», dichiara Michele Bertucco, assessore al Bilancio e ai Tributi del Comune di Verona. «In questi anni, nonostante l’aumento dei costi energetici, dell’inflazione e delle spese per i servizi, abbiamo scelto di non aumentare l’IMU, tenendo in equilibrio i conti senza chiedere di più a famiglie e imprese. Con l’aliquota zero per ONLUS ed Enti del Terzo Settore facciamo un passo ulteriore: usiamo la leva fiscale per riconoscere il valore sociale di chi mette a disposizione case a canone sostenibile. È una scelta coerente con l’idea di città che vogliamo: equa, solidale e attenta a chi fa più fatica a trovare un’abitazione.»

Come accedere alle agevolazioni

Per usufruire delle aliquote inferiori a quella ordinaria è necessario presentare un’apposita dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni agevolative. Il versamento dell’imposta avviene in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, con la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Comune di Verona, nella sezione dedicata ai Tributi, e presso gli uffici del Servizio Tributi.