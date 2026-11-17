Il modello di “sicurezza partecipata” sviluppato da Autoguidovie coinvolge Dolomiti Bus e MOM: scambio di informazioni, formazione del personale, prevenzione e cultura della legalità nelle scuole

Belluno, 17 novembre 2026

Rafforzare la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici e alle fermate, prevenire situazioni di criticità, tutelare passeggeri e personale e promuovere tra i più giovani la cultura della legalità e del corretto utilizzo del trasporto pubblico. Sono questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa sottoscritto presso il Comando regionale di Padova da Autoguidovie, anche per le società del Gruppo MOM e Dolomiti Bus, e dall’Arma dei Carabinieri – Legione Veneto. L’accordo porta così sul territorio veneto il modello di “sicurezza partecipata” già avviato in Lombardia da Autoguidovie insieme all’Arma dei Carabinieri, rafforzando una collaborazione strutturata tra aziende di trasporto e Forze dell’Ordine basata su prevenzione, formazione e condivisione delle informazioni.

Informazioni condivise e interventi più mirati

Uno degli elementi centrali dell’intesa è la creazione di un sistema di condivisione e scambio di informazioni a livello provinciale, finalizzato ad analizzare le condotte antisociali o illecite, individuare le linee e le situazioni che richiedono maggiore attenzione e, laddove necessario, pianificare controlli mirati. Il Protocollo prevede inoltre l’attivazione di canali specifici di comunicazione per la condivisione tempestiva delle criticità e la costituzione di un Tavolo Tecnico Permanente, chiamato a definire e coordinare le attività congiunte. L’obiettivo è rafforzare un modello di collaborazione che permetta di coniugare prevenzione, capacità di intervento e conoscenza puntuale delle situazioni che si verificano sulla rete di trasporto pubblico, aumentando la tutela sia degli utenti sia del personale.

Formazione del personale

La formazione del personale rappresenta uno dei pilastri dell’intesa. Gli incontri, condotti dall’Arma dei Carabinieri e rivolti sia al personale viaggiante sia a quello non viaggiante, sono dedicati alla gestione delle situazioni di conflittualità e dei casi critici, fornendo strumenti concreti per prevenirli e affrontarli. Un approccio che affianca alla capacità di intervento delle Forze dell’Ordine la preparazione di chi opera quotidianamente a contatto con i passeggeri e sul territorio.

La legalità entra anche a scuola

La collaborazione guarda inoltre ai più giovani. Il Protocollo prevede infattiinterventi negli istituti scolastici dedicati alla cultura della legalità e al corretto utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, realizzati d’intesa con le dirigenze scolastiche. Al centro degli incontri ci sono ilrispetto delle regole, il corretto comportamento a bordo, la responsabilità individuale e la tutela di un servizio che appartiene alla comunità. Su questo fronte MOM ha già avviato il progetto “Lezioni in bus”, aperto alle scuole del territorio, che porta direttamente tra gli studenti questi temi e rappresenta un esempio concreto delle attività previste nell’ambito della collaborazione.

Una rete per la sicurezza del trasporto pubblico

L’intesa non si limita alla risposta alle singole criticità, ma costruisce un modello più ampio di collaborazione: aziende di trasporto, Arma dei Carabinieri, lavoratori, scuole e cittadini diventano parte di un percorso comune di prevenzione e responsabilizzazione. Il Protocollo prevede inoltre la possibilità di promuovere campagne informative rivolte agli utenti e di utilizzare tecnologie a bordo dei mezzi e nelle aree di attesa a supporto della ricostruzione di eventuali episodi antisociali o illeciti. L’accordo ha una durata triennale, con possibilità di rinnovo, dando alla collaborazione una prospettiva strutturata e continuativa.

Stefano Rossi, Amministratore Delegato di Autoguidovie e Dolomiti Bus

«La sicurezza nel trasporto pubblico si costruisce attraverso prevenzione, formazione e collaborazione costante con le Forze dell’Ordine. L’esperienza maturata da Autoguidovie in Lombardia e il percorso che coinvolge oggi Dolomiti Bus e MOM rispondono alla stessa visione: mettere in rete aziende, istituzioni e territori per tutelare sempre meglio chi viaggia e chi lavora sui nostri mezzi. Condividere le informazioni, formare il personale e lavorare sulla cultura della legalità, a partire dai più giovani, significa intervenire prima che si verifichino le criticità e costruire insieme un trasporto pubblico più sicuro».