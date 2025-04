Anci Veneto, Comuni con Bandiere a Mezz’asta per Papa Francesco

Conte: “Pontefice attento all’ambiente, agli ultimi, alla riforma della Chiesa, alla Pace. Ricorderò sempre l’incontro con lui in Vaticano”.

Padova, 22 aprile 2025

Comuni Veneto con bandiere a mezz’asta in segno di cordoglio per la morte di Papa Francesco. È l’invito che Mario Conte, presidente di Anci Veneto, estende a tutti i colleghi primi cittadini raccogliendo quello dei Anci Nazionale, ricordando così la figura del Pontefice, incontrato proprio due anni fa.

“Invito tutti i colleghi sindaci a esporre le bandiere a mezz’asta in segno di cordoglio per la morte di Papa Francesco – spiega Conte – un Papa che ha segnato la storia. Perdiamo un grande pastore, che ha sempre guardato con ottimismo a tutte le difficoltà dei nostri tempi, che ha trasmesso valori di fratellanza e solidarietà da diffondere con sempre più impegno. È stato un Papa che ha dato un’impronta forte, attento all’ambiente, agli ultimi, alla riforma della Chiesa, alla Pace. Grazie di tutto, Papa Francesco. Questo è un giorno triste, l’incontro con Papa Francesco in Vaticano lo ricordo come il più forte e carico di emozione della mia vita e così penso sia stato per le persone che lo hanno potuto conoscere e ammirare. Lo porterò sempre con me”.”.