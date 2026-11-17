Vino. On. Caretta (FdI), sorpasso del prosecco sullo champagne successo del made in Italy, del Veneto e delle politiche del ministro Lollobrigida

“Il prosecco scrive una pagina storica per l’agroalimentare italiano: per la prima volta le vendite nella grande distribuzione francese hanno superato quelle dello champagne, raggiungendo i 25,31 milioni di bottiglie (+10,1%) contro i 25,23 milioni del prodotto d’oltralpe (-4,6%). Questo primato certifica il trionfo del made in Italy nel mondo, con un merito speciale del Veneto, cuore pulsante della produzione, dove il lavoro instancabile dei viticoltori e delle cantine del territorio ha reso un patrimonio unico un modello d’eccellenza globale. Un risultato sostenuto dall’azione concreta del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il cui impegno nella difesa delle denominazioni d’origine, nel contrasto all’italian sounding e nella promozione internazionale, ha dato nuova linfa alla competitività dell’intera filiera vitivinicola italiana”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.