Venezia, 17 novembre 2026

“L’anno scorso nel Veneto circa 8 donne su 10 appartenenti alla popolazione target fino a 26 anni di età hanno aderito all’offerta vaccinale contro l’HPV. Un dato importante ma va ricordato che il vaccino non sostituisce lo screening oncologico per il tumore al collo dell’utero. Nel 2025, nella nostra regione, infatti, lo screening ha individuato 593 lesioni pretumorali e 23 tumori”.

Lo spiega l’assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione sanitaria, Gino Gerosa, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione del tumore del collo dell’utero. La prima giornata mondiale dedicata all’eliminazione di un tumore, alla quale la Regione del Veneto aderisce illuminando nella serata di oggi la facciata della sede istituzionale di Palazzo Balbi a Venezia.

“Quasi tutti i tumori del collo dell’utero sono causati da un’infezione persistente da Papillomavirus umano (HPV), molto diffuso che si trasmette con i rapporti sessuali – sottolinea l’Assessore -. La maggior parte delle infezioni guarisce da sola ma in una piccola parte dei casi il virus persiste e, nel corso di diversi anni, può causare lesioni che, se non curate, evolvono in tumore. A differenza di altri screening, quello del collo dell’utero individua soprattutto alterazioni che non sono ancora un tumore. Si trattano con un piccolo intervento, di norma ambulatoriale, e il tumore non si sviluppa”.

Nel 2025 nel Veneto sono state invitate gratuitamente, con comunicazione a casa e sul fascicolo sanitario elettronico, 292.400 donne tra i 25 e i 64 anni. Sono stati eseguiti 135.800 test HPV e 10.450 Pap test. Sono state eseguite 8500 visite ginecologiche con colposcopia. Sono state individuate 593 lesioni e diagnosticati 23 tumori.

“Anche se il risultato è notevole, 45 donne su 100 non hanno risposto all’invito; è su di loro che vogliamo concentrare gli sforzi per una maggiore sensibilizzazione – aggiunge l’assessore Gerosa -. I dati, infatti, sottolineano come 36 donne ogni 10.000 esaminate, sono state intercettate prima che si manifestasse il tumore. Le diagnosi di tumore sono state 1,5 ogni 10.000 donne tra i 30 e i 64 anni e nessuna tra quelle nell’età tra i 25 e i 29. Lo screening, infatti, è offerto con un test diverso a seconda dell’età: dai 25 ai 29 anni con Pap test ogni 3 anni, che cerca alterazioni delle cellule del collo dell’utero. Le donne vaccinate contro l’HPV da ragazzine, invece, iniziano lo screening a 30 anni. Dai 30 ai 64 anni: test HPV ogni 5 anni, un test di laboratorio molto sensibile che cerca 14 tipi di HPV associati al rischio di tumore. Chi non ha potuto partecipare e ora vuole farlo può contattare la Centrale Screening della propria ULSS”.

Per quanto riguarda il vaccino contro il Papilloma virus nel 2025, in Veneto, circa 8 donne su 10 appartenenti alla popolazione target fino ai 26 anni di età avevano aderito all’offerta vaccinale. Tra gli uomini destinatari dell’offerta vaccinale regionale, circa 7 su 10 avevano effettuato la prima dose, considerando l’intera popolazione maschile a partire dall’introduzione della vaccinazione. Il vaccino permette di proteggere da 9 dei ceppi di Papilloma Virus più frequenti, quindi, consente di prevenire l’infezione generata da questi e bloccare all’origine il processo che potrebbe generare una lesione tumorale.

Il vaccino funziona al meglio se fatto prima di entrare in contatto con il virus. È offerto gratuitamente a ragazze e ragazzi nel dodicesimo anno di vita. Tuttavia, è possibile eseguirlo anche successivamente presso i Servizi vaccinali delle Aziende Sanitarie ULSS per specifiche situazioni di rischio. Vaccinare anche i maschi permette di avere una duplice azione: ridurre la circolazione del virus e proteggere i ragazzi da altre malattie causate dall’HPV.