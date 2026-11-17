Alessandra di Canossa: “Ora la sfida è promuovere la Dop come merita:

14 ristoranti veronesi valorizzeranno l’olio extravergine all’interno delle ricette. E gli hotel del lago organizzeranno eventi ad hoc”

Verona, 17 novembre 2026

Volge verso la fine la raccolta delle olive sul lago di Garda e sul territorio veronese, con un’ottima annata che ripaga gli agricoltori dopo le ultime sei, penalizzate da produzioni insoddisfacenti, rese basse e attacchi parassitari. La stagione 2026 sarà ricordata, invece, per la buona produzione e la qualità elevata.

“Sul lago abbiamo rese che arrivano al 18%, una percentuale che non si vedeva da chissà quanto – dice Alessandra di Canossa, presidente degli olivicoltori di Confagricoltura Verona -. Le olive sono piccole, a causa delle temperature alte, ma sane e in grado di rendere olio extravergine di alta quantità e qualità. Il caldo intenso ha limitato moltissimo la presenza dei principali insetti dannosi, come la mosca dell’olivo, e proprio per questo la maturazione delle olive è avvenuta nel modo corretto, dato che non c’è stata la necessità di anticipare la raccolta. Le competenze e le tecniche di raccolta acquisite negli ultimi anni, inoltre, ci mettono nelle condizioni di ottenere oli di qualità eccellente”.

Ora la sfida è promuovere al meglio l’olio extravergine Garda Dop, che riguarda 19 Comuni del Veronese, dal caratteristico profumo fruttato e un gusto delicato, con un tipico retrogusto di mandorla. “Per la prima volta 14 ristoranti veronesi, che fanno parte di Confcommercio, promuoveranno l’olio evo a tavola, con la sua valorizzazione all’interno delle ricette – spiega Alessandra di Canossa -. Questo grazie ad un accordo sottoscritto tra Confagricoltura e il Gruppo Ristoratori di Verona e Provincia – Fipe, mirato a utilizzare le produzioni locali e rafforzare il racconto del territorio attraverso la ristorazione. L’olio verrà quindi promosso a tavola, ma anche in cucina, perché gli chef hanno già partecipato ad un incontro formativo finalizzato ad approfondire caratteristiche, qualità, utilizzo e modalità di presentazione dell’olio extravergine d’oliva del territorio. Saranno loro i nostri migliori ambasciatori per arrivare a far apprezzare l’oro del Garda al consumatore finale”.

Un altro fronte aperto riguarda proprio il territorio lacustre, alla luce dell’accordo sottoscritto con Federalberghi Garda Veneto per rafforzare il posizionamento del territorio del lago come destinazione esperienziale di qualità, elevando e diversificando la qualità dell’offerta. “Verranno promossi eventi di promozione, formazione e degustazioni guidate – sottolinea Alessandra di Canossa -, anche tramite la creazione di un paniere territoriale condiviso e percorsi enogastronomici legati all’olio, ai vini del Garda e alle produzioni locali. Si potrà, così, valorizzare il patrimonio olivicolo della Riviera degli Ulivi e rafforzare la sinergia strutturale tra turismo e agricoltura, anche attraverso la promozione dei prodotti locali”.

Anche la politica si sta muovendo: “La Regione del Veneto ci darà una mano con l’Osservatorio Olivicolo Veneto, istituito nel luglio scorso per tutelare, monitorare e valorizzare il comparto olivicolo regionale – conclude la presidente degli olivicoltori di Confagricoltura -. Saranno messi a disposizione dei fondi per sostenere la filiera, censire oliveti e produttori e promuovere le produzioni certificate. L’auspicio è che sia un aiuto concreto e capillare per un settore in crescita, ma che soffre per i costi di produzione sempre più alti tra potatura, raccolta ed energia”.

In Veneto la superficie a oliveto è salita a 5.115 ettari (dati 2025 di Veneto Agricoltura), con un fatturato del comparto pari a 37 milioni di euro. Circa il 70% delle piante (3.600 ettari) è situato in provincia di Verona, sulle colline tra lago di Garda, Valpolicella e Valpantena. Due le denominazioni: la Dop Veneto, che comprende gli areali Veneto Euganeie Berici, oltre che Veneto Valpolicella e Veneto del Grappa; e la Dop Garda riguardante 19 Comuni del Veronese.