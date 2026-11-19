Roma 19 novembre ‘26.

“Sul progetto di potenziamento del Quadrante Europa è alta l’attenzione del Governo e il cronoprogramma illustrato dal Sottosegretario Ferrante è preciso ed esaustivo. L’obiettivo è concludere tutto entro 6 anni, quindi nel 2031, cioè un anno prima della realizzazione della Galleria di base del Brennero. Tuttavia chiedo al Governo maggiore certezza sulle coperture economiche e finanziarie, perché questo è l’aspetto dirimente per rispettare il timing”.

Lo ha detto alla Camera la deputata di Forza Italia Paola Boscaini, nel question time con il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) Tullio Ferrante, che aveva appena risposto all’interrogazione di Boscaini sul cronoprogramma del progetto di potenziamento dell’Interporto: in particolare il nuovo terminal e il nuovo fascio arrivi e partenze, e parallelamente il completamento del Nodo AV/AC di Verona (questa linea già entro il 2029) e il completamento e l’attivazione del Nodo di Verona Est.

Ferrante ha rassicurato sul cronoprogramma e sulla possibilità di individuare e ottenere le risorse già nella legge di Bilancio 2027. Boscaini preme proprio su questo aspetto e in aula lo ha ribadito: “Il Quadrante Europa oggi è punto centrale di smistamento dal e verso il Nord Europa, capiamo bene la necessità imprescindibile di completare il potenziamento dell’Interporto prima che sia finita la galleria del Brennero, altrimenti rischiamo che le merci vadano altrove”.