“Mentre le opposizioni continuano ad alimentare polemiche sterili e strumentali, il governo Meloni e il ministro Lollobrigida rispondono con i fatti e con numeri senza precedenti: la manovra mette in campo un pacchetto da 1,6 miliardi che porta a quasi 19 miliardi gli investimenti complessivi in quattro anni per agricoltura e pesca. Confermiamo per il 2027 l’esenzione Irpef sui redditi agrari con 260 milioni e un miliardo per il taglio delle accise sul gasolio agricolo, una misura unica in Europa che smonta alla radice ogni propaganda sul costo dei carburanti. Inoltre, colmiamo un vuoto storico garantendo ammortizzatori strutturali ai pescatori e 100 milioni per il rinnovo delle flotte, mentre destiniamo 160 milioni nel biennio 2027-2028 a innovazione, giovani e imprese femminili. Sommate ai 15 miliardi già stanziati e al miliardo e 200 milioni della legge ColtivaItalia queste risorse dimostrano che solo con questo esecutivo il comparto primario è tornato al centro dell’agenda politica nazionale”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.