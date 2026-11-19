Giorno da incorniciare per le associazioni Carristi e “Nastro Verde”, accolte nello storico capoluogo dei tortellini omonimi (romanticamente battezzati nodi d’amore).

Valeggio sul Mincio. L’evento ha riunito iscritti, simpatizzanti e loro familiari, secondo una collaudata macchina organizzativa costituita da sezione di Verona (Regione Veneto Occidentale e Trentino-Alto Adige, province di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano) dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia e sottosezione di Valeggio sul Mincio, Presidenza Nazionale dell’ANCI e Sezione di Verona dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde”. Una manifestazione di fierezza, abbinata alla ricerca storica alternativa a versioni traballanti, andata a braccetto con l’amor di Patria insito nella missione militare, in collaborazione con lo stesso Comune di Valeggio sul Mincio, l’Associazione Nazionale Carabinieri ed il Gruppo Alpini locali.

Secondo programma, il ritrovo s’è tenuto davanti alla chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, edificata tra il 1760 ed il 1782 su progetto di Adriano Cristofali o Cristofoli (Verona, 25 marzo 1718 – Verona, 28 gennaio 1788) e consacrata il 15 ottobre 1808. Poi, si sono succeduti funzione religiosa (con la recita della “Preghiera del Carrista”), breve corteo per rendere omaggio ai Caduti ed ai Ragazzi del ‘99 in piazzale Vittorio Veneto e spostamento al Parco Ichenhausen (polmone verde intitolato alla cittadina tedesca nel land della Baviera, con cui Valeggio sul Mincio è gemellata), davanti al monumento ai Carristi ed agli Artiglieri, per l’alzabandiera e la collocazione d’una corona d’alloro. Momenti d’onore accompagnati da interventi musicali della Banda di Dossobuono.

L’ufficialità è proseguita nella Baita degli Alpini, dove è stato accolto con calore il generale di Corpo d’Armata (r) Giuseppe Pachera, orgoglio anagrafico nazionale dei carristi per i suoi 104 anni. Non ha voluto mancare, per un breve momento, ad essere presente al raduno, accompagnato da sensibili assistenti della Fondazione Pia Opera “Ciccarelli” di San Giovanni Lupatoto, dove è ospite.

Si sono succeduti, quindi, saluti ed interventi delle autorità, dopo il benvenuto da parte del presidente regionale dell’ANCIcolonnello (r) Carmelo Napoleone Puglisi e su conduzione della versatile Grazia Marcon (nota presentatrice, figurante speciale ed organizzatrice di iniziative nell’ambito dello spettacolo e non solo). Hanno preso la parola il sottotenente (r) Giovanni Mattarello (vice presidente dell’Associazione “Nastro Verde” di Verona e presidente della sezione di Valeggio sul Mincio dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ANC), l’assessore a Gemellaggi, Tradizioni valeggiane, Manifestazioni, Servizi demografici, Personale del Comune di Valeggio sul Mincio Bruna Bigagnoli (in rappresentanza delsindaco Alessandro Gardoni), il consigliere regionale del Veneto (presidente del Gruppo consiliare Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto – PPE) Alberto Bozza, il maggiore Giancarlo Bianchini, a nome del presidente nazionale dell’ANCI, generale di divisione (r) Sabato Errico.

La professoressa di storia e filosofia Raffaella Massarelli, dopo averlo biograficamente introdotto, ha passato il testimone al tenente generale ispettore Antonio Scipione,alle prese con un importante progetto divulgativo di vicende genuine (e non adulterate da omissis, censure, stravolgimenti per convenienze, se non strategie, di parte) in fase di stampa col titolo “Storie sconosciute”. Ha concluso la serie di contributi il tenente colonnello Lorenzo Maceri (partecipante assieme alla moglie Annalisa Santi, insegnante e scrittrice, in tour di presentazioni del suo apprezzato libro “Nei giorni di Sissi – Sogni di primavera”, QuiEdit, 2025).

Nella Baita degli Alpini sono stati esposti i pannelli informativi sulle associazioni Carristi e “Nastro Verde”, operative in volontariato didattico-culturale nel comprensorio scaligero, con un richiamo a “radici di conoscenza e solidarietà” espresse nelle pitture, attribuite a Giotto ed alla sua bottega, “L’omaggio dell’uomo semplice” e “Il miracolo della sorgente” (rispettivamente prima e quattordicesima delle 28 scene del ciclo di affreschi delle “Storie di San Francesco”), nella Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi.

E non poteva mancare, infine, la riconoscenza nei confronti dell’artista Giovanni Finardi per la foto-scultura da lui creata per farne dono di compleanno (anche se in ritardo, essendo stato festeggiato il 6 agosto) al generale di Corpo d’Armata Giuseppe Pachera.

Il pranzo sociale nel ristorante “Serenità”, tra i vigneti del vino Custoza ed i colli di Valeggio sul Mincio, ha suggellato la riunione dai tanti valori riannodati come patrimonio comune.Concedendo ugole e brindisi all’“Inno dei Carristi d’Italia” (con testo e musica del capitano Luigi Poletto), già canto del 3° Reggimento carristi di Bologna, erede del Reggimento Carri Armati fondato il 1° ottobre 1927.

di Claudio Beccalossi