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    Autonomia, Tosato (Lega): riforma avanza in Veneto, avanti verso obiettivo

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Venezia, 3 set.

    “Con l’ok del Consiglio regionale del Veneto allo schema definitivo di intesa, si apre una fase decisiva per la realizzazione dell’Autonomia, che i veneti attendono dai tempi del referendum del 2017.
    Un altro traguardo importante, reso possibile grazie alla determinazione del presidente Stefani e al lavoro del ministro Calderoli.
    Seguiremo passo dopo passo i prossimi step. Ora avanti verso l’obiettivo, quello di oggi è un grande passo verso una riforma che stiamo facendo dentro le istituzioni e cambierà la vita reale delle persone. Amministratori più vicini alla comunità, risposte più veloci ai cittadini e gestione più efficiente delle risorse: in altre parole, guardiamo al futuro”.
    Così il senatore della Lega Paolo Tosato, presidente della commissione per l’attuazione del Federalismo fiscale e relatore in Senato dello schema d’intesa con la Regione del Veneto.

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