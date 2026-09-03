Autonomia, Tosato (Lega): riforma avanza in Veneto, avanti verso obiettivo

Venezia, 3 set.

“Con l’ok del Consiglio regionale del Veneto allo schema definitivo di intesa, si apre una fase decisiva per la realizzazione dell’Autonomia, che i veneti attendono dai tempi del referendum del 2017.

Un altro traguardo importante, reso possibile grazie alla determinazione del presidente Stefani e al lavoro del ministro Calderoli.

Seguiremo passo dopo passo i prossimi step. Ora avanti verso l’obiettivo, quello di oggi è un grande passo verso una riforma che stiamo facendo dentro le istituzioni e cambierà la vita reale delle persone. Amministratori più vicini alla comunità, risposte più veloci ai cittadini e gestione più efficiente delle risorse: in altre parole, guardiamo al futuro”.

Così il senatore della Lega Paolo Tosato, presidente della commissione per l’attuazione del Federalismo fiscale e relatore in Senato dello schema d’intesa con la Regione del Veneto.