Sicurezza idraulica, Pressi (Stefani Presidente): “Nuove risorse per l’Est del Veneto stanziate dalla Regione. Fondi che diventano interventi concreti sul territorio”

Venezia, 3 settembre 2026

“Sono particolarmente soddisfatto dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza degli argini dell’Aldegà e dell’Alpone. Si tratta di un intervento importante, che dimostra concretamente come le risorse stanziate attraverso il bilancio regionale possano tradursi in opere reali a tutela del territorio e delle comunità”.

Lo dichiara Matteo Pressi, capogruppo in Consiglio regionale della lista Stefani Presidente, commentando l’avvio dei lavori nei territori di San Bonifacio e Monteforte d’Alpone, per un investimento complessivo di 300 mila euro. “Il Consiglio regionale ha scelto di destinare risorse significative alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza del territorio – sottolinea ancora Matteo Pressi (Stefani Presidente) – e vedere oggi quelle risorse trasformarsi in cantieri significa dare concretezza alle decisioni assunte nelle istituzioni. È esattamente questo il senso di un bilancio regionale: mettere a disposizione strumenti e risorse per rispondere alle esigenze reali dei territori”.

“Questi interventi sono ancora più importanti se consideriamo la storia recente di queste aree e le criticità emerse con gli eventi alluvionali del 2010 e negli anni successivi. La prevenzione non può essere affidata all’emergenza: bisogna intervenire per tempo, rafforzando gli argini, monitorando le situazioni di fragilità e mantenendo efficienti le opere idrauliche”. “Ringrazio l’assessore regionale Elisa Venturini e la struttura regionale per il lavoro svolto e per aver trasformato le risorse disponibili in un intervento concreto. La sicurezza idraulica richiede programmazione, attenzione costante e investimenti. Il nostro impegno in Consiglio regionale continuerà ad andare in questa direzione, perché prevenire il rischio significa proteggere cittadini, imprese e territorio”, conclude Matteo Pressi (Stefani Presidente).