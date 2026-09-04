Polizia di Verona – Operazione “Alto Impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a Verona: oltre 140 persone identificate e un ventottenne veronese arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, con la collaborazione anche della Polizia Locale, hanno messo in campo un’operazione congiunta ad “Alto Impatto” a Verona. L’attività congiunta delle forze dell’ordine si inserisce nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e, in questa circostanza, si è concentrata nel quartiere di Borgo Roma e Golosine, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza in queste aree.

I controlli a tappeto sono stati effettuati, in particolare, in viale del Lavoro, in via Mantovana e presso un centro commerciale della zona.

In totale, in esito all’attività svolta, gli agenti delle Volanti, unitamente all’unità cinofila della Polizia e ai Carabinieri delle Stazioni di Verona Principale, Peschiera del Garda e Bovolone, hanno identificato 146 persone, di cui 57 straniere, e controllato 32 veicoli e 7 esercizi pubblici, con il supporto della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Inoltre, proprio nel corso di queste attività finalizzate a garantire la sicurezza del territorio e prevenire atti illeciti, gli agenti delle Volanti, durante il controllo avventori di un esercizio commerciale sito in via Roveggia, hanno arrestato un cittadino italiano di ventotto anni. Il giovane, all’atto del controllo, è stato infatti trovato in possesso di 51,5 grammi di cannabis, rinvenuta all’interno del locale grazie all’ausilio del cane antidroga, e di banconote di vario taglio. La successiva visione delle immagini di videosorveglianza ha consentito agli agenti di accertare che il 28enne, poco prima del controllo, aveva lasciato una busta contenente la sostanza su una sedia del locale.

Il soggetto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questa mattina, al termine del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto.

Gli agenti, inoltre, nelle immediate pertinenze del medesimo esercizio commerciale, hanno contestato la sanzione amministrativa di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 309/90 a carico di un cittadino italiano di 55 anni per possesso di una modica quantità di stupefacenti di tipo hashish.

Tre sono stati, inoltre, i verbali rilevati per violazione al Codice della Strada.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.