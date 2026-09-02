Polizia di Verona – Controlli straordinari a Legnago: presidiate le aree sensibili, identificate diverse persone e sequestrata sostanza stupefacente

Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Verona per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità sul territorio di Legnago.

Nelle giornate del 28 e del 31 agosto, gli operatori delle Volanti, con il supporto della Polizia Scientifica, di un’unità cinofila messa a disposizione della Questura di Ancona e della Polizia Locale di Legnago, hanno svolto mirati servizi straordinari di controllo del territorio, concentrando l’attenzione sulle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado e di illegalità.

Nel corso del primo servizio, gli equipaggi hanno effettuato controlli nelle zone del centro cittadino e, in particolare, presso il parco comunale e nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria e ad alcuni esercizi commerciali.

Gli operatori hanno quindi proceduto all’identificazione di numerosi soggetti presenti nelle aree interessate dall’attività. A seguito degli accertamenti effettuati, tre persone sono state denunciate per soggiorno irregolare.

I controlli sono, poi, proseguiti il 31 agosto scorso, con nuove attività presso il parco comunale e all’interno di un esercizio commerciale ubicato in Viale dei Caduti.

Anche in questa occasione gli operatori hanno identificato diverse persone presenti sul posto, effettuando i necessari approfondimenti in ordine alla loro identità e alla regolarità della permanenza sul territorio nazionale. Gli accertamenti hanno, nello specifico, evidenziato differenti posizioni e, al termine delle verifiche, nei confronti di due soggetti risultati irregolari è scattato il decreto di espulsione prefettizia e l’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.

Nel corso dello stesso servizio, gli operatori hanno inoltre rinvenuto all’interno del parco comunale diversi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, per un quantitativo complessivo di alcune decine di grammi immediatamente sottoposti a sequestro.

L’attività svolta conferma l’attenzione della Polizia di Stato di Verona verso il territorio di Legnago e, più in generale, verso quei luoghi che possono rappresentare punti di aggregazione e potenziale insorgenza di fenomeni di illegalità.