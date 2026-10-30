CCIAA Verona, l’Ufficio Vigilanza Prodotti sequestra oltre 1.400 giocattoli non conformi in un negozio a Peschiera del Garda

Verona, 30 ottobre 2026

Ammonta a 1.406 il numero di articoli sequestrati nel corso di una operazione condotta dall’Ufficio Vigilanza Prodotti della Camera di Commercio di Verona. L’intervento, finalizzato a garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e a tutelare i consumatori, si è svolto ieri, giovedì 29 ottobre, presso un punto vendita a Peschiera del Garda.

I funzionari dell’ente camerale hanno individuato e sottoposto a sequestro cautelativo una vasta gamma di giocattoli, prevalentemente di tipo “squeezy” e forme gommose attrattive per i più piccoli. Dai controlli visivi e documentali, è emerso un quadro di totale inadempienza normativa: diversi giocattoli erano privi della fondamentale marcatura CE, mentre su tutti i lotti ispezionati mancavano sia le istruzioni e avvertenze in lingua italiana, sia i dati identificativi essenziali del produttore e dell’importatore. La merce non conforme è stata quindi sottoposta a sequestro amministrativo per impedirne la vendita ai consumatori finali. Si tratta infatti di articoli destinati ai bambini, una categoria per definizione fragile che necessita della massima tutela contro i rischi derivanti da articoli chimicamente o fisicamente non sicuri.

Per queste ragioni, i funzionari camerali non si sono limitati al sequestro della merce esposta, ma hanno anche prelevato alcuni campioni di prodotti risultati non conformi. I campionamenti consentiranno all’Ufficio Vigilanza di effettuare ulteriori approfondimenti sulla sicurezza degli articoli, verificando in modo analitico la loro conformità alle normative di settore e accertando la completezza del relativo fascicolo tecnico obbligatorio. A seguito di questi accertamenti, le relative sanzioni amministrative verranno notificate a tutti gli operatori della catena commerciale coinvolti nelle violazioni.

L’operazione svolta rientra nel più ampio e costante programma di sorveglianza portato avanti dall’Ufficio Vigilanza Prodotti della Camera di Commercio, con l’obiettivo di proteggere i consumatori dalla vendita di articoli insicuri o potenzialmente pericolosi e, al tempo stesso, tutelare le imprese che operano nel rispetto delle regole.