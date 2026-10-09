Risparmio Postale: in provincia di Verona il risparmio postale supera i 2.6 miliardi di euro

Più di uno strumento di risparmio postale ogni due residenti

Verona, 09 ottobre 2026

Ammonta a oltre 2.6 miliardi di euro il valore del risparmio postale posseduto dai cittadini veronesi. Sono complessivamente 475.609 gli strumenti di Risparmio Postale attivi nella provincia di Verona, a conferma della capillarità della presenza di Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale tra cittadini e famiglie del territorio.

Nel dettaglio, sono 270.767 i Buoni Fruttiferi Postali e 204.842 i Libretti di Risparmio Postale attivi nella provincia. Rapportato alla popolazione residente, il dato corrisponde a più di uno strumento di Risparmio Postale ogni due residenti. I numeri evidenziano la diffusione di una forma di risparmio che da oltre un secolo e mezzo accompagna le scelte finanziarie di milioni di italiani e che continua a essere presente anche nelle abitudini di risparmio delle famiglie veronesi.

Il Risparmio Postale rappresenta da sempre una delle principali forme di risparmio a disposizione dei cittadini e, attraverso la rete degli uffici postali e i canali digitali di Poste Italiane, continua a evolversi per rispondere a esigenze differenti, dalle scelte di risparmio di lungo periodo alla gestione della liquidità, fino alla pianificazione del futuro.

I Buoni Fruttiferi Postali

I Buoni Fruttiferi Postali consentono di investire in modo sicuro e senza costi di sottoscrizione, gestione o rimborso, con la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la restituzione del capitale investito e degli interessi maturati. Disponibili sia in formato cartaceo sia dematerializzato, possono essere sottoscritti a partire da 50 euro e gestiti anche online attraverso il sito e l’App di Poste Italiane.

Tra le novità dell’offerta è disponibile il Buono Premium, dedicato a chi apporta nuova liquidità. Il prodotto ha una durata di un anno e riconosce alla scadenza un rendimento fisso predeterminato del 3,25% annuo lordo. Può essere sottoscritto esclusivamente in forma dematerializzata dai titolari di Libretto di Risparmio Postale e se si è titolari di un Libretto Smart abilitato alle funzionalità dispositive anche online tramite i canali digitali di Poste Italiane.

L’offerta comprende inoltre diverse tipologie di Buoni Fruttiferi Postali pensate per esigenze differenti: dal Buono Ordinario per chi guarda al lungo periodo, al Buono 4 anni Plus per chi ricerca un orizzonte temporale più breve, fino ai prodotti dedicati ai più giovani e alla pianificazione del futuro come il Buono dedicato ai minori e il Buono Soluzione Futuro.

Particolare attenzione è rivolta ai più giovani. Il Buono dedicato ai minori permette infatti di costruire nel tempo un capitale da destinare a progetti futuri, mentre il Libretto Minori accompagna bambini e ragazzi in un percorso graduale di educazione al risparmio attraverso le formule “Io Cresco”, “Io Conosco” e “Io Capisco”.

I Libretti di Risparmio Postale

Accanto ai Buoni, i Libretti di Risparmio Postale continuano a rappresentare una soluzione particolarmente apprezzata per la gestione quotidiana del risparmio. Non prevedono costi di apertura, gestione o chiusura e consentono di depositare e prelevare somme in modo semplice, mantenendo sempre la disponibilità del denaro.

Tra le principali soluzioni disponibili figura il Libretto Smart, che consente di operare anche attraverso i canali digitali, controllare saldo e movimenti, sottoscrivere Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati e accedere ai Depositi Supersmart, formule di accantonamento che consentono di ottenere rendimenti dedicati in base alle caratteristiche del risparmiatore.

L’offerta Depositi Supersmart comprende il Supersmart Open con rendimento annuo lordo del 2,25%, il Supersmart Young e il Supersmart Pensione (3,25%), il Supersmart Rinnova (2,50%) e il Supersmart Minori (3,25%).

La crescente digitalizzazione dei servizi consente inoltre ai titolari di Libretto Smart abilitati all’operatività online di effettuare operazioni direttamente da App e dagli ATM Postamat, anche senza l’utilizzo della Carta Libretto.

Per informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, sui rendimenti e sulle condizioni economiche, è possibile rivolgersi agli uffici postali della provincia di Bolzano o consultare i canali digitali aziendali.