Salgono a 32 i punti di ricarica presenti sul territorio veronese. L’iniziativa, senza oneri per le amministrazioni locali, rientra nel progetto Polis e promuove la mobilità sostenibile nei piccoli comuni

Verona, 19 novembre 2026

Sono 6 le nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici installate da Poste Italiane e attivate nell’ultimo mese nei comuni di Ronco all’Adige, Angiari e Sanguinetto. Queste si aggiungono alle 26 colonnine già installate nei comuni di Bardolino, Boschi Sant’Anna, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Isola della Scala, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Palù, Salizzole, San Giovanni Ilarione, San Pietro di Morubio, Santo Stefano di Zimella, Sommacampagna, Terrazzo, Trevenzuolo, Vestenanova e Villa Bartolomea. Con le ultime installazioni sale quindi a 32 il numero complessivo dei punti di ricarica presenti sul territorio veronese.

L’iniziativa rientra nell’ambito di Polis, il progetto di Poste Italiane nato per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e ridurre il divario digitale nei comuni con meno di 15mila abitanti, avvicinando i servizi della Pubblica Amministrazione alle piccole comunità e trasformando gli uffici postali in punti di accesso ai servizi digitali.

Il piano di installazione, realizzato attraverso protocolli d’intesa tra Poste Italiane e le Amministrazioni locali e senza alcun onere a carico degli enti coinvolti, mette a disposizione di cittadini e turisti un servizio innovativo e di pubblica utilità. Nell’ambito dell’iniziativa, Poste Italiane ha assunto l’impegno di attivare entro il 2026 diecimila punti di ricarica per veicoli elettrici, prevalentemente di tipologia Quick da 2×22 kW, affiancati da una significativa quota di infrastrutture Fast DC da 50 kW. Le colonnine, installate in prossimità degli uffici postali su aree di sosta aziendali o pubbliche, contribuiscono concretamente alla diffusione della mobilità sostenibile e al rafforzamento delle infrastrutture a supporto della transizione energetica nei territori.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Poste Italiane per la sostenibilità, attraverso interventi volti a ridurre l’impatto ambientale dell’Azienda, dall’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per gli edifici alla progressiva evoluzione green della flotta aziendale. Un percorso che contribuisce alla creazione di valore per le comunità e per i territori.