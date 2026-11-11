Poste Italiane: in provincia di Verona 891 telecamere e 198 sistemi di sicurezza per proteggere uffici postali, sedi direzionali e Postamat

Verona, 10 novembre 2026

Oltre 890 telecamere, 198 impianti antintrusione e 208 impianti di videosorveglianza proteggono quotidianamente 198 uffici postali, 130 sportelli automatici Postamat e altre sedi di Poste Italiane nel territorio di Verona e provincia. Un sistema tecnologico che tutela clienti e dipendenti e contribuisce alla prevenzione dei reati.

Tutti i dispositivi sono collegati alla Control Room di Poste Italiane di Milano, operativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Da qui operatori specializzati monitorano in tempo reale la rete aziendale, garantendo supporto alle sedi e una gestione tempestiva delle eventuali situazioni di rischio.

Si tratta di un sistema tecnologicamente avanzato che assicura la protezione delle persone, del patrimonio aziendale e delle infrastrutture. Alla componente tecnologica si affianca quella umana: un team specializzato composto da operatori di prima linea, supervisor e tecnici qualificati che garantiscono il presidio costante e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza.

«La Security Room svolge una funzione strategica per la sicurezza fisica delle sedi di Poste Italiane nella provincia di Treviso», spiega Stefano Pongan, responsabile di Tutela Aziendale dell’Area Nord Est. «Assicura il monitoraggio continuo di ogni potenziale minaccia e il supporto operativo necessario alla loro gestione e prevenzione. Negli anni Poste Italiane ha affiancato alla videosorveglianza una serie di tecnologie progettate per rendere sempre più difficile l’azione dei malviventi. In questo percorso il ruolo delle persone resta centrale, mentre l’intelligenza artificiale rappresenta un importante strumento di supporto».

Anche all’interno degli uffici postali sono stati introdotti dispositivi di sicurezza sempre più evoluti. Tra questi, la “ghigliottina”, barriera blindata installata nei Postamat per impedire l’introduzione di esplosivi, e le “gabbie”, sistemi progettati per contenere gli effetti di eventuali esplosioni. «Il modello organizzativo è orientato al miglioramento continuo – conclude Pongan – attraverso l’aggiornamento delle procedure, la formazione degli operatori e l’innovazione tecnologica».

In tutto il Veneto sono attivi, a tutela degli uffici postali e delle altre sedi aziendali, 1.451 impianti antintrusione, 1.007 impianti di videosorveglianza e 4.452 telecamere. In Trentino-Alto Adige sono attivi, a tutela degli uffici postali e delle altre sedi aziendali 334 impianti antintrusione, 308 impianti di videosorveglianza e 1.141 telecamere. In Friuli Vicenza Giulia 460 impianti antintrusione, 364 impianti di videosorveglianza e 1.361 telecamere. Una rete che garantisce complessivamente la copertura di 1.052 sportelli automatici Postamat e di 2.334 sedi, comprese le strutture direzionali dei capoluoghi di provincia e i grandi centri di smistamento di Verona e Padova.