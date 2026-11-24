Approvati sette interventi assegnati alla Direzione Edilizia monumentale, che saranno inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici 2027-2029 e nell’Elenco annuale 2027, per un impegno complessivo di 3.870.000 euro.

La delibera approvata oggi, proposta dalla vicesindaca e assessora all’Edilizia Monumentale Barbara Bissoli, è il passaggio che precede l’approvazione degli strumenti di programmazione da parte del Consiglio comunale e l’avvio delle successive fasi di progettazione.

“Verona custodisce un patrimonio monumentale imponente di cui occorre prendersi cura con una programmazione di medio periodo, almeno biennale – sottolinea la vicesindaca Barbara Bissoli –. Con questi sette interventi uniamo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre Mura Magistrali, degli Edifici storici e Musei e dell’Arena a lavori mirati su luoghi di grande valore storico e di memoria, come Porta Palio e l’ex campo di Montorio. Gli accordi quadro biennali ci permettono di intervenire con tempestività, mentre con gli interventi mirati recuperiamo la copertura dell’ex campo di concentramento – DAT di Montorio, consolidiamo il loggiato sul lato città di Porta Palio e completiamo i nuovi servizi igienici in Arena per migliorare l’accoglienza di cittadinanza e visitatori”.

Il capitolo più consistente riguarda la manutenzione straordinaria, affidata con accordi quadro per il biennio 2027-2028: 850.000 euro per musei ed edifici storici, 800.000 euro per l’Arena e 750.000 euro per la cinta magistrale, con le sue porte e fortificazioni. Alle mura magistrali sono dedicati anche 320.000 euro per la manutenzione ordinaria nello stesso biennio. Gli accordi quadro consentono di intervenire con continuità e in tempi rapidi su un patrimonio che richiede cura costante.

Tre gli interventi puntuali. Per il Loggiato di Porta Palio sono previsti 400.000 euro per i lavori di consolidamento. All’Arena vanno infine 500.000 euro per il completamento delle opere Art bonus, con la realizzazione di nuovi servizi igienici, tra attività edili e impiantistiche preliminari e fornitura e posa di cellule bagno, oltre alla riqualificazione dei servizi esistenti.