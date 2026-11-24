Tre partite consecutive senza subire gol, dopo settimane nelle quali tenere al sicuro la propria porta era stato un problema ricorrente. La prima parte di stagione del Verona trova in questo cambiamento il suo elemento più interessante: una squadra capace di segnare, ma inizialmente troppo vulnerabile, sta cercando una maggiore solidità per dare sostanza alle ambizioni di ritorno in Serie A. Il quinto posto dopo undici giornate tiene gli scaligeri nel gruppo delle pretendenti, senza però autorizzare scorciatoie nei giudizi.

La formazione di Marco Baroni ha raccolto sedici punti, con quattro vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Un bilancio interlocutorio per una possibile promossa secondo le quote serie b dei principali portali, che alterna prestazioni convincenti a occasioni perdute. Il recente pareggio di Mantova fotografa bene questa fase: un risultato utile contro una squadra che precede i gialloblù, accompagnato dalla sensazione che le opportunità costruite avrebbero potuto produrre qualcosa in più.

Una posizione da playoff, con la vetta ancora lontana

La classifica colloca il Verona in una situazione che richiede equilibrio nell’analisi. Davanti ci sono Palermo, Modena, Ascoli e Mantova; i rosanero comandano con ventisette punti, mentre il Modena ne ha ventitré. Il distacco dalla seconda posizione è quindi di sette lunghezze: recuperabile con ventisette giornate ancora da disputare, ma già sufficiente per rendere necessario un cambio di ritmo.

Anche il quinto posto va interpretato nel contesto di una graduatoria molto compressa. Avellino, Benevento e Pisa hanno gli stessi sedici punti degli scaligeri, mentre alle loro spalle diverse avversarie sono vicinissime. Il piazzamento attuale rappresenta una base su cui lavorare, non una posizione acquisita.

La media di circa 1,45 punti a partita racconta un avvio competitivo ma discontinuo. Per avvicinarsi alla promozione diretta servirà trasformare più frequentemente le buone prestazioni in vittorie, evitando che la rincorsa venga rallentata da una successione di pareggi.

L’attacco è una risorsa, ma i risultati più larghi pesano sul totale

Con diciannove reti realizzate, il Verona di Baroni ha mostrato una capacità offensiva significativa. Il successo per 5-0 sull’Arezzo e il 3-0 sulla Carrarese rappresentano le dimostrazioni più nette di quanto la squadra possa diventare efficace quando trova spazi e precisione negli ultimi metri.

Queste due partite valgono però otto delle diciannove reti complessive. È un particolare utile per leggere il dato senza fermarsi alla sua consistenza: l’Hellas sa produrre risultati larghi, ma deve rendere altrettanto redditizie le gare nelle quali il margine tra le squadre rimane ridotto.

Contro la Carrarese hanno segnato Harroui, Mosquera e Sarr, tutti nel primo tempo. Tre marcatori diversi e una partita indirizzata prima dell’intervallo: elementi che restituiscono l’immagine di un reparto capace di coinvolgere più interpreti. La presenza di giocatori in grado di accompagnare l’azione e arrivare alla conclusione offre a Baroni alternative preziose rispetto alla sola ricerca del centravanti.

Sarr e il contributo di chi costruisce le occasioni

Il peso di Amin Sarr emerge anche attraverso il lavoro per i compagni. Prima della sfida con la Carrarese, i dati Opta diffusi dal club gli attribuivano un assist in ciascuna delle tre precedenti partite di campionato. Una continuità nella rifinitura che aiuta a spiegare perché il suo contributo debba essere valutato oltre le reti personali.

Nel sistema offensivo scaligero, la possibilità di ricevere un passaggio decisivo da un altro attaccante amplia le soluzioni e rende meno prevedibile la conclusione dell’azione. Il gol contro la Carrarese ha aggiunto un ulteriore elemento positivo al suo momento.

Accanto a lui, Harroui offre una presenza importante tra centrocampo e attacco. La rete che ha aperto quella partita e le occasioni avute successivamente a Mantova mostrano il valore dei suoi inserimenti. Sono risorse concrete, che aumentano il potenziale del Verona e al tempo stesso alzano le aspettative sulla sua capacità di sfruttarlo.

La fragilità iniziale e i segnali di una difesa in crescita

Le tredici reti subite nelle prime undici giornate descrivono una delle difficoltà principali dell’avvio. Nelle sconfitte contro Benevento e Modena sono arrivati sei gol al passivo; altri due erano costati la battuta d’arresto casalinga all’esordio contro l’Ascoli. Il Verona ha dunque pagato caro alcune giornate di scarsa tenuta.

La sequenza più recente suggerisce però un miglioramento: vittoria per 1-0 sul campo della Juve Stabia, successo sulla Carrarese e pareggio senza reti a Mantova. Tre gare, sette punti e nessun gol incassato costituiscono il tratto più solido del percorso fin qui compiuto.

Sarebbe prematuro considerare risolto il problema. La stessa partita con la Carrarese ha richiesto interventi di Perilli, ricordando quanto il portiere possa incidere anche dentro una vittoria larga. La tendenza resta comunque favorevole: mantenere la porta inviolata consente di raccogliere punti anche quando l’attacco non trova la giocata decisiva.

Il rendimento esterno resta un ostacolo

Il confronto tra casa e trasferta evidenzia un altro limite. Al Bentegodi il Verona ha ottenuto undici punti in sei incontri; lontano dal proprio stadio ne ha conquistati cinque in cinque gare. La prima vittoria esterna è arrivata soltanto contro la Juve Stabia, dopo i pareggi o le sconfitte delle precedenti uscite.

Il successo di Castellammare e il punto di Mantova indicano una reazione, ma la differenza resta evidente. Per sostenere una candidatura alla Serie A non basta sfruttare le giornate migliori davanti al proprio pubblico: occorre dare continuità alla raccolta anche sui campi avversari.

A Mantova, in particolare, le opportunità per Harroui e Mosquera, fermati da Bardi, hanno mostrato una squadra capace di rendersi pericolosa. È mancata la conclusione vincente. Il pareggio conserva valore, ma evidenzia anche quanto la precisione sotto porta possa incidere sul salto tra una buona prestazione e tre punti.

La maturità si misurerà nelle partite equilibrate

Cinque risultati utili consecutivi dopo la sconfitta di Modena raccontano un Verona più regolare. All’interno della serie ci sono però tre pareggi: contro Catanzaro, Pisa e Mantova. L’imbattibilità ha rimesso ordine nel cammino, mentre la quantità di vittorie resta il parametro da migliorare.

La prossima sfida con il Cesena offrirà un nuovo banco di prova contro una formazione vicina in classifica. Per Baroni il compito è tenere insieme quanto di buono emerso nelle ultime settimane: protezione della porta, partecipazione offensiva e capacità di costruire occasioni.

Gli scaligeri hanno mostrato qualità sufficienti per restare nella corsa promozione. La distanza dalle prime segnala però che il potenziale deve ancora tradursi in un rendimento più alto. Il passaggio decisivo sarà vincere con maggiore frequenza anche quando la partita rimane incerta, senza attendere le condizioni favorevoli delle goleade.