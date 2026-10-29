Fieracavalli 2026: Verona si conferma capitale mondiale del cavallo tra numeri da record, grandi eventi e una nuova visione etica

Di Claudia Viani

29 Ottobre 2026, Piazza Brà, Verona.

Quando si aprono i cancelli di Veronafiere per Fieracavalli, la città non ospita semplicemente una manifestazione: si trasforma nel centro equestre più grande e importante del mondo. L’imminente 128 edizione si preannuncia come un evento destinato a segnare la storia della fiera e del territorio veronese, grazie a un connubio unico tra sport di livello olimpico, un grandissimo impatto economico e una sensibilità sempre più spiccata verso il benessere animale e inclusione sociale. I numeri di quest’anno raccontano la crescita costante di un appuntamento fondamentale per l’economia locale. Con oltre 2.400 cavalli presenti (ben 200 in più rispetto alla scorsa edizione) e più di 700 aziende espositrici provenienti dall’Italia e dall’estero, l’affluenza prevista porterà in città decine di migliaia di appassionati e addetti ai lavori lavori. Come ha sottolineato il Presidente di Veronafiere, Federico Briccolo: «Fieracavalli trasforma il Verona nel più grande centro equestre al mondo per numero di cavalli e di razze, ma anche nella più grande area commerciale del settore. Presentiamo un’edizione ricchissima di contenuti, frutto del lavoro costante di un team straordinario che vive e promuove questo mondo tutto l’anno.» Tra gli oltre 200 appuntamenti in programma nei quattro giorni della manifestazione, la vera e propria svolta dell’edizione 2026 è rappresentata dall’assegnazione a Verona dei Global Champions Playoffs (in calendario dal 19 al 22 novembre). Considerato a tutti gli effetti il “Super Bowl” dell’equitazione mondiale, l’evento – originariamente previsto a Riyadh – è stato conteso dalle principali capitali europee. La scelta è infine caduta su Verona, premiando la solida tradizione organizzativa della fiera e la sinergia con la FISE. Questo appuntamento si affiancherà alla storica tappa della Longines FEI Jumping World Cup nel Padiglione 8, che vedrà scendere in campo 8 dei primi 10 cavalieri della ranking mondiale, e all’esordio assoluto del circuito Top Ten di Dressage. Entusiasta anche il Sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che ribadisce il valore strategico della manifestazione per la comunità: «Verona si conferma una città a forte vocazione sportiva, capace di accogliere eventi di rilevanza globale. Lo sport è una filiera fondamentale per la crescita dei nostri giovani e del nostro territorio. Grazie alla collaborazione con Veronafiere e con le associazioni locali, riusciamo a far sì che il mondo del cavallo lasci un segno concreto in città, aprendo spazi pubblici e promuovendo l’inclusione.» Fieracavalli risponde con decisione anche alle crescenti sensibilità del pubblico sul tema della tutela degli animali. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Islander, è stato avviato un progetto per la creazione di un’oasi dedicata al recupero dei cavalli a fine carriera o provenienti dall’ippodromo, rieducati per essere impiegati negli interventi assistiti con gli animali. Contestualmente, un’équipe multidisciplinare lavora a nuovi regolamenti e metodi non coercitivi, ponendo le basi per competizioni future basate su un approccio sempre più naturale e rispettoso. L’impegno verso le nuove generazioni e il sociale è uno dei pilastri fondamentali di questa edizione. Attraverso le attività dell’Arena FISE e il Salone Bambini, la fiera offre spazio ai giovani talenti e all’avvicinamento al cavallo. Con l’associazione Horse Valley, un’area pubblica della città è stata trasformata in un maneggio permanente fruibile tutto l’anno dalle scuole e dai cittadini. In questo contesto spicca l’esperienza decennale della scuderia attivata all’interno della Casa Circondariale di Montorio. Come evidenzia la direttrice della carcere, Maria Grazia Bregoli: «Il percorso che portiamo avanti da dieci anni insieme a Fieracavalli rappresenta un ponte verso la dignità e il reinserimento lavorativo. Il contatto quotidiano con i cavalli e la gestione della scuderia insegnano responsabilità, cura e rispetto. Vedere i nostri ragazzi lavorare sul campo ed essere parte integrante dello staff organizzativo della fiera è la testimonianza di come il lavoro e la fiducia possano offrire una reale seconda possibilità.» A questa iniziativa si affiancano i percorsi di ippoterapia per 150 bambini con spettro autistico in collaborazione con l’Ospedale di Borgo Trento e la EY Foundation, e la presenza dei clown di corsia dedicati ai più piccoli. Infine, Fieracavalli si conferma una vetrina d’eccellenza per la promozione del turismo sostenibile e della mobilità lenta. Attraverso la valorizzazione delle ippovie e dei percorsi naturalistici del Veronese e dell’intero Veneto, la manifestazione invita a scoprire il paesaggio, le dimore storiche e le eccellenze enogastronomiche della regione a ritmo di trotto. Un modo unico per coniugare la passione per lo sport con la scoperta e la tutela delle bellezze del territorio.