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    Padova. On. Caretta ( FdI) complimenti a polizia per importante operazione sul territorio

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    “Affermare la presenza dello Stato con rigore è il modo migliore per far capire che chi delinque non è il benvenuto in Italia, convincendoli a sloggiare e a migrare verso Paesi e Governi disposti ad accoglierli a braccia aperte. Complimenti alla Polizia di Stato per le importanti operazioni effettuate tra Milano, Torino e Padova, che hanno determinato ben 11 arresti e 33 denunciati. In particolare a Padova, nei soliti campi nomadi dove la delinquenza è la regola, sono stati recuperati quintali di rame rubato in quella che era una autentica base logistica per l’attività criminale. Effettuare controlli costanti fino a rendere impossibile la vita ai delinquenti è la soluzione per sanare il territorio e ristabilire la legalità”.

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio

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