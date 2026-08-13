Padova. On. Caretta ( FdI) complimenti a polizia per importante operazione sul territorio

“Affermare la presenza dello Stato con rigore è il modo migliore per far capire che chi delinque non è il benvenuto in Italia, convincendoli a sloggiare e a migrare verso Paesi e Governi disposti ad accoglierli a braccia aperte. Complimenti alla Polizia di Stato per le importanti operazioni effettuate tra Milano, Torino e Padova, che hanno determinato ben 11 arresti e 33 denunciati. In particolare a Padova, nei soliti campi nomadi dove la delinquenza è la regola, sono stati recuperati quintali di rame rubato in quella che era una autentica base logistica per l’attività criminale. Effettuare controlli costanti fino a rendere impossibile la vita ai delinquenti è la soluzione per sanare il territorio e ristabilire la legalità”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio