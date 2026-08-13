Polizia di Verona – Controlli della Polizia Di Stato nei Campi Nomadi: oltre 100 persone controllate, 4 denunciati, 16 perquisizioni eseguite e 37 autovetture controllate

Nell’ambito delle attività ad “Alto Impatto”, disposte a livello nazionale per il rafforzamento della prevenzione dei reati e l’intensificazione dei controlli sul territorio, la Polizia di Stato di Verona ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso uno dei campi nomadi presenti nel territorio comunale.

L’operazione, avviata ieri mattina intorno alle ore 6.00, ha visto il coinvolgimento di personale delle Volanti, della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, della Sezione Polizia Stradale di Verona, di operatori specializzati nell’utilizzo dei droni, di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, del personale del Reparto Mobile di Padova e di un’unità cinofila antidroga della Questura di Padova.

Le operazioni hanno interessato principalmente il campo di via Sogare, dove gli operatori, dopo aver circoscritto l’area, hanno proceduto all’identificazione delle persone presenti e al controllo dei veicoli. Il dispositivo, articolato in più squadre, ha inoltre consentito di svolgere, in condizioni di sicurezza, mirate attività di ricerca di sostanze stupefacenti, beni di provenienza delittuosa e altri proventi di reato, evitando l’allontanamento dei soggetti controllati o la dispersione di eventuale materiale illecito.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state identificate oltre 125 persone, 53 delle quali risultate gravate da precedenti di polizia. Tra i soggetti controllati, 21 erano minorenni e 14 cittadini extracomunitari. Sono state, inoltre, eseguite 16 perquisizioni e controllati 37 veicoli presenti all’interno del campo.

Nel corso delle verifiche, un cinquantanovenne veronese è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 35,3 grammi. L’uomo è stato denunciato ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 per detenzione ai fini di spaccio, mentre la sostanza è stata sequestrata.

Durante i controlli sono stati inoltre denunciati due cittadini marocchini, di 23 e 31 anni, in quanto trovati sprovvisti, senza giustificato motivo, di documenti attestanti la propria identità e del permesso di soggiorno. Uno dei due è stato, inoltre, trovato in possesso di una modica quantità di hashish, successivamente sequestrata. Nei suoi confronti è stata pertanto contestata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/90.

Nell’ambito delle medesime attività, gli agenti hanno inoltre denunciato un cittadino pakistano di 22 anni, risultato irregolarmente presente sul territorio italiano.

Tra i veicoli controllati, 3 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo poiché privi della prescritta copertura assicurativa.

Al link il video dell’operazione: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/c0619d0c-9646-11f1-ad7b-736d736f6674.