Polizia di Verona – Aggredisce gli agenti durante il controllo e danneggia una Volante: 26enne arrestato dalla Polizia di Stato

Questa notte, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino italiano di 26 anni per lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. All’uomo sono stati, inoltre, contestati i reati di danneggiamento aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Il ragazzo è stato avvicinato intorno alle 4:00 dagli agenti delle Volanti che, impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio, stavano transitando in via degli Alpini. Quando i poliziotti gli hanno chiesto di esibire un documento, il ventiseienne, anziché collaborare, si è dato improvvisamente alla fuga verso la Gran Guardia e, una volta raggiunto, ha iniziato ad inveire contro di loro, assumendo un atteggiamento aggressivo e non collaborativo.

Dopo essersi rifiutato più volte di fornire le proprie generalità, l’uomo ha iniziato a insultare e minacciare ripetutamente i poliziotti, scagliandosi contro di loro e tentando ripetutamente di colpirli; mentre gli operatori di Polizia cercavano di contenerlo e di riportarlo alla calma, il ventiseienne ha opposto una violenta resistenza, divincolandosi e sferrando numerosi calci che hanno raggiunto alle gambe due degli agenti presenti. Una volta fatto salire a bordo della Volante per essere accompagnato in Questura, il giovane non ha smesso di dimenarsi ed ha iniziato a sferrare calci contro il finestrino posteriore dell’auto di servizio, fino ad infrangerlo.

Anche all’interno degli Uffici di Lungadige Galtarossa, l’uomo ha mantenuto una condotta estremamente aggressiva, continuando a rivolgere insulti e minacce agli agenti, prima di tornare alla calma ed essere sottoposto alle procedure di identificazione. Al termine degli accertamenti, il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto in Questura in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la mattinata odierna.

Oggi, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria 1 volta a settimana.

Si precisa che la responsabilità di ciascuno si considera accertata solo all’esito di giudizio con sentenza penale irrevocabile.