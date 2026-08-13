Incognita d’insicurezza per un vecchio edificio nello sfacelo

Desolazione & indecenza in via Legnago 83.

Dove sopravvive un fatiscente immobile diventato l’incubo di frequentatori e pedoni della zona, in quanto a rischio crollo (con marcate conseguenze sulla sicurezza pubblica e sull’inquinamento ambientale).

Il vecchio fabbricato sta ancora in piedi quasi per… grazia ricevuta, mostrando i suoi palesi ed urgenti bisogni d’una qualche riqualificazione, ristrutturato e/o demolito totalmente, in vista d’una nuova, eventuale edificazione.

Problemi che, ovviamente, riguardano chi ne è proprietario, forse “distratto” sulle condizioni estreme dell’ormai tugurio.

Le cui mura esterne, come capita frequentemente, sono finite nel mirino degli immancabili perdigiorno maniaco-graffitari (entrati abusivamente nell’area interna delimitata da cinte metalliche). Ma occorre menzionare pure gli pseudo-cittadini che hanno abbandonato, davanti all’abituro, rifiuti e, perfino, una scassata lavatrice. Qualcuno ha commentato sarcasticamente: «Chissà lo sforzo (meritevole di un’ernia inguinale) per scaricare l’elettrodomestico rottame sul marciapiede!».

Lo sfacelo da prolungato abbandono non è un bello spettacolo, con detriti edilizi accumulati, erbacce, tetto semi squarciato, marce finestre in legno ai piani superiori, la maggior parte sprangate ma alcune traballanti.

Fino a quando il (ben poco) stabile resisterà?

di Claudio Beccalossi