Scritta vandalica “Israele terrorista” su un muro in centro

Quando l’acclarato teppismo fa rima con pseudo attivismo pro-Pal…

In vicolo Stimate, quasi di fronte all’ingresso del Liceo statale “Carlo Montanari”, qualche “illuminato” ha deturpato mura esterne d’un edificio, ripulite da poco da precedenti brutture graffitare, con lo slogan “di moda” in tempi attuali d’acceso movimentismo della solidarietà con la Palestina (e Gaza in particolare) e dell’odio a tutto tondo verso lo Stato ebraico: “Israele terrorista”.

Non contro (eventualmente) il governo di Gerusalemme, criticabile al punto tale da “meritarsi” l’appellativo di “terrorista” (sostantivo od aggettivo).

Ma nei confronti dello Stato d’Israele, “logica” unilaterale che non concede scampi al j’accuse nei confronti di popolo, territorio e sovranità nel suo insieme.

Secoli d’antisemitismo e d’antiebraismo sogghignano negli inferi…

Ed ai comuni mortali veronesi il pagamento della nota spese per cancellare la scritta impropria…

Sic est…

di Claudio Beccalossi