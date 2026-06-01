Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    lunedì 1 Giugno
    Demo

    Scritta vandalica “Israele terrorista” su un muro in centro

    L'Altra Verona... 1 Min Read

       Quando l’acclarato teppismo fa rima con pseudo attivismo pro-Pal…

       In vicolo Stimate, quasi di fronte all’ingresso del Liceo statale “Carlo Montanari”, qualche “illuminato” ha deturpato mura esterne d’un edificio, ripulite da poco da precedenti brutture graffitare, con lo slogan “di moda” in tempi attuali d’acceso movimentismo della solidarietà con la Palestina (e Gaza in particolare) e dell’odio a tutto tondo verso lo Stato ebraico: “Israele terrorista”.

       Non contro (eventualmente) il governo di Gerusalemme, criticabile al punto tale da “meritarsi” l’appellativo di “terrorista” (sostantivo od aggettivo).

       Ma nei confronti dello Stato d’Israele, “logica” unilaterale che non concede scampi al j’accuse nei confronti di popolo, territorio e sovranità nel suo insieme.

       Secoli d’antisemitismo e d’antiebraismo sogghignano negli inferi…

       Ed ai comuni mortali veronesi il pagamento della nota spese per cancellare la scritta impropria…

       Sic est…  

    di Claudio Beccalossi

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy