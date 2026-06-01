Polizia di Verona – Ricercato da mesi per reati in materia di violenza sessuale su minori: arrestato dalla Polizia di Stato presso l’aeroporto di Verona

Era ricercato dall’aprile scorso, ma la sua latitanza si è conclusa all’Aeroporto di Verona-Villafranca a seguito dell’arresto eseguito dalla Polizia di Stato.
Dalla verifica documentale effettuata al controllo passaporti, gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo hanno rintracciato, nella giornata di sabato, un passeggero in arrivo dalla Romania, sul quale pendeva un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
L’uomo, un 62enne originario della Repubblica Dominicana, era stato indagato dal personale della Squadra Mobile trentina a seguito del reato di atti sessuali con minore di anni 14, compiuti dal dicembre del 2016 al 2018.
A seguito delle formalità di rito espletate negli Uffici di Polizia, l’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Montorio a Verona, dove dovrà scontare la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.