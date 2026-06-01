Due gravi incidenti nelle ultime ore a Verona

Motociclista e monopattinista ricoverati in prognosi riservata

La polizia locale è intervenuta nelle ultime ore per due gravi incidenti stradali avvenuti nel capoluogo.

Il primo si è verificato poco dopo la mezzanotte in via Unità d’Italia, prima della rotonda per Verona Est, dove un diciassettenne alla guida di un monopattino privato ha perso il controllo per cause in corso di accertamento, sbattendo violentemente la testa contro un palo di una fermata del trasporto pubblico. Soccorso dal personale del Suem 118, è stato trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata al Polo Confortini di Borgo Trento per le gravi lesioni riportate. La pattuglia intervenuta non ha rinvenuto il mezzo sul posto: solo nella mattinata gli agenti lo hanno individuato e verificato, poiché alcuni amici lo avevano già restituito durante la notte alla famiglia, residente in un comune limitrofo. Sono in corso tutti gli accertamenti sul veicolo di micromobilità elettrica, risultato privo della targa.

Il secondo incidente è avvenuto in strada Bresciana all’altezza del civico 44, dove si è verificato uno scontro tra un autocarro Man e un motociclo Yamaha X-Max condotto da un 49enne, rimasto incastrato con il braccio sotto le ruote del mezzo pesante. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo ed evitare conseguenze ancora più gravi. La strada è rimasta chiusa per quasi due ore; sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale. Il motociclista è stato ricoverato anch’egli in terapia intensiva all’Ospedale di Borgo Trento in prognosi riservata.

Da inizio anno sono 649 i sinistri rilevati dalla polizia locale, con un incidente mortale e 8 feriti in prognosi riservata. Nello stesso periodo del 2025 gli incidenti erano stati 687, senza casi mortali e con 13 feriti gravissimi.