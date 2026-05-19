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    Obbligo di targa per i monopattini, a Verona molti possessori di mezzi privati non risultano ancora in regola

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    Dai controlli e dalle verifiche della Polizia Locale solo 4 su 10 rispettano la norma. Si ricorda che è necessario dotarsi di targa

    Dalla mezzanotte di domenica 17 maggio è scattato l’obbligo di dotarsi di targa per i monopattini.

    Dai controlli effettuati negli ultimi due giorni, fino alle 14 di oggi, risulta che 4 utenti privati su 10 non abbiano ancora adempiuto all’obbligo di targhino, mentre le aziende di sharing si sono prontamente adeguate alla norma.

    Si ricorda che la targa è obbligatoria e che la richiesta si effettua in via informatica tramite il Portale dell’Automobilista o le agenzie di consulenza automobilistica; è possibile farlo in qualsiasi momento, dopodiché le Motorizzazioni contatteranno l’utente per la consegna del targhino.

    Nelle prime due giornate di applicazione della nuova norma sull’obbligo di targa sui monopattini la Polizia Locale ha sanzionato 36 conducenti, tutti proprietari di veicoli privati, per mancata esposizione del targhino nonostante l’obbligo.

    Con rammarico il comandante della Polizia Locale, Luigi Altamura sottolinea inoltre che “rimane purtroppo scarso anche il rispetto delle norme sull’uso del casco, indossato soltanto da 2 utenti su 10”.

    Sulle strade veronesi le pattuglie hanno contestato anche altri 36 verbali a utenti di monopattini per il mancato uso del casco, per il trasporto di un passeggero, per uso del cellulare alla guida, per aver percorso contromano una via.

    “La Polizia locale come sempre fa la sua parte – nota l’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi – e sanziona gli inadempienti per quanto possibile. Il dato però di 2 utenti su 10 che non usano il casco denota uno spregio delle regole da parte della quasi totalità degli utilizzatori di monopattini. Gli incidenti dei giorni scorsi, che hanno visto coinvolti utenti senza casco, ci induce a fare tutto quanto in nostro potere per abbassare il rischio di infortunio stradale”.

    I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con pattuglie dedicate. Si ricorda inoltre che l’obbligo assicurativo per responsabilità civile verso terzi per i danni da incidente con monopattino entrerà in vigore il prossimo 16 luglio. 

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