Ruzza: “Sicurezza sul Lago di Garda: rinnovata la collaborazione con MIT, Provincia di Trento, Comunità del Garda, Guardia Costiera e Autorità di Bacino. Sale a 60 mila euro il contributo regionale”

Venezia, 19 maggio 2026

“La sicurezza sul Lago di Garda rappresenta una priorità strategica per la Regione del Veneto che, anche per il 2026, conferma il proprio impegno a tutela dei cittadini e dei turisti. Quest’anno abbiamo, inoltre, incrementato di 10 mila euro lo stanziamento regionale, portandolo a 60 mila euro complessivi a favore della Comunità del Garda, per rafforzare ulteriormente le attività della Guardia Costiera e garantire un presidio operativo costante nelle acque del Benaco”

Lo dichiara l’Assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità, Diego Ruzza, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta dello schema di Protocollo d’Intesa finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e il servizio di pronto intervento sul lago per l’anno in corso.

“Grazie a questo provvedimento sarà possibile continuare ad assicurare elevati standard di sicurezza attraverso attività di soccorso, vigilanza e pronto intervento, supportate da mezzi adeguati e da una sala operativa attiva 24 ore su 24 – spiega Ruzza –. In un’area ad alta frequentazione come il Lago di Garda, la prevenzione e la tempestività degli interventi sono elementi fondamentali per la tutela dell’utenza nautica. Il servizio coordinato dal 1° Nucleo Guardia Costiera garantisce infatti risposte rapide ed efficaci in tutte le situazioni di emergenza o potenziale rischio”.

“La sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia Autonoma di Trento, l’Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro e la Comunità del Garda conferma il valore di una collaborazione istituzionale ampia e concreta – conclude l’Assessore –. Continuiamo a investire nella sicurezza della navigazione e nella diffusione del rispetto delle regole affinché il Garda resti una destinazione sicura e accogliente per residenti e visitatori”.