Il 3° Stormo apre le porte alla cittadinanza: grande partecipazione all’Open Day 2026

Numerosi visitatori hanno preso parte alla giornata dedicata alla scoperta delle capacità operative, logistiche e addestrative dell’Aeronautica Militare

Nella giornata di giovedì 14 maggio, il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare di Villafranca ha aperto le proprie porte al pubblico in occasione dell’Open Day 2026, accogliendo numerosi visitatori. Famiglie, studenti, appassionati e cittadini hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il personale, i mezzi e le capacità operative che il Reparto esprime quotidianamente a supporto delle attività dell’Aeronautica Militare, sia in Italia sia nei teatri operativi internazionali.

L’iniziativa, alla quale hanno preso parte anche gli enti coubicati presso l’area della base villafranchese, il 1° Reparto Genio e il 4° Laboratorio Tecnico di Controllo, ha consentito ai visitatori di immergersi nella realtà operativa del 3° Stormo attraverso un percorso espositivo sviluppato tra mezzi, assetti e capacità specialistiche. Per tutta la giornata, il personale dello Stormo ha accompagnato il pubblico illustrando le attività svolte quotidianamente nei diversi settori della logistica di proiezione e del supporto operativo, offrendo ai presenti la possibilità di comprendere da vicino il contributo fornito dal Reparto alle operazioni dell’Aeronautica Militare.

L’Open Day ha offerto diverse attività interattive rivolte al pubblico. Nell’area espositiva riservata al Nucleo di Guida Dinamica, i visitatori hanno avuto la possibilità di sperimentare gli effetti della guida in stato di alterazione attraverso appositi visori che simulavano le difficoltà percettive e motorie causate dall’assunzione di alcol, mentre il simulatore di realtà virtuale dedicato alle Frecce Tricolori ha permesso ai partecipanti di vivere un’esperienza immersiva a bordo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvicinando grandi e piccoli al mondo del volo militare.

Tra i momenti che hanno suscitato maggiore interesse, le visite guidate al Point of Entry sanitario, dove i visitatori hanno potuto approfondire le capacità sanitarie expeditionary impiegate nei contesti operativi fuori area. Molto apprezzata anche l’area dedicata alla capacità panificatore, all’interno della quale il personale del 3° Stormo ha offerto una dimostrazione pratica direttamente sul posto, mostrando concretamente una delle capacità logistiche che il Reparto è in grado di esprimere anche nei teatri operativi.

“Aprire le porte del 3° Stormo significa permettere ai cittadini di conoscere da vicino il lavoro quotidiano svolto dal nostro personale, le capacità che esprimiamo e i valori che guidano ogni giorno il nostro operato”, ha dichiarato il Colonnello Francesco Russo, Comandante del 3° Stormo. “La partecipazione registrata durante l’Open Day rappresenta per noi motivo di orgoglio e testimonia il forte legame tra il 3° Stormo e il territorio”, in una giornata che numerosi partecipanti hanno definito estremamente interessante e coinvolgente.

di Aurora Bortolazzi