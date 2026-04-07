Il 3° Stormo celebra il 103° anniversario dell’Aeronautica Militare

Una cerimonia sobria ma carica di significato quella che si è svolta la mattina di mercoledì 1° aprile sul Piazzale Comando del 3° Stormo di Villafranca, in occasione del 103° anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, alla presenza delle autorità civili, il sindaco di Villafranca Roberto Luca Dall’Oca e il vicesindaco di Sommacampagna Nicola Trivellato, oltre alle rappresentanze delle Associazioni d’Arma e di una delegazione di studenti dell’Istituto “Carlo Anti”.

Dopo l’ingresso del Comandante del Presidio Aeronautico di Villafranca e del 3° Stormo, Colonnello Francesco Russo, la cerimonia si è aperta con l’alzabandiera, seguita dalla deposizione della corona d’alloro in onore dei Caduti, momento di raccoglimento che racchiude il significato più profondo della ricorrenza.

Momento centrale della celebrazione è stata la lettura del messaggio del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, che ha richiamato l’attenzione sulla complessità dell’attuale scenario internazionale e sul ruolo sempre più strategico della Forza Armata: “Con l’orgoglio e la responsabilità che mi derivano dall’ essere il Vostro Capo di Stato Maggiore, a tutti Voi desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per l’abnegazione, la competenza e il senso del dovere che dimostrate ogni giorno al servizio del Paese, sia in Italia sia nei teatri operativi all’estero, svolgendo il vostro compito con autorevolezza, passione, disciplina e onore, anche nelle condizioni più critiche.”

Nel suo intervento, il Colonnello Francesco Russo ha riportato la celebrazione su una dimensione profondamente umana, ricordando i Caduti e il personale oggi impegnato nei teatri operativi all’estero. Un pensiero è stato rivolto anche alle famiglie dei militari, spesso chiamate a condividere sacrifici e preoccupazioni non sempre pienamente comprensibili, ma parte integrante della scelta di servizio.

La cerimonia si è conclusa con la Santa Messa celebrata presso la chiesa della Zona Residenziale del 3° Stormo dal Cappellano Militare Mons. Gianpaolo Manenti, in onore dei Caduti di tutte le guerre.

Istituita il 28 marzo 1923 come Regia Aeronautica, l’Aeronautica Militare rappresenta oggi uno strumento fondamentale per la sicurezza del Paese, evolutosi nel tempo fino ad assumere un ruolo centrale anche nel dominio aerospaziale e nelle operazioni internazionali.

In questo contesto si inserisce il 3° Stormo di Villafranca, presente sul territorio dal 1954 e oggi realtà di riferimento nel supporto logistico e operativo della Forza Armata. Il Reparto garantisce infatti le capacità di proiezione e il sostegno alle operazioni, in Italia e all’estero, contribuendo in maniera concreta alla prontezza e all’efficacia dell’Aeronautica Militare, confermando il proprio ruolo strategico in uno scenario internazionale sempre più complesso.