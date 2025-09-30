Arrivati al 3° Stormo di Villafranca i bambini palestinesi evacuati da Gaza

L’Aeronautica Militare in prima linea nelle operazioni di evacuazione umanitaria

Villafranca di Verona, 29 settembre

Nell’ambito della quindicesima operazione di evacuazione umanitaria condotta dall’Italia a favore della popolazione civile di Gaza, nella tarda serata di ieri è giunto al 3° Stormo di Villafranca di Verona un gruppo di bambini palestinesi bisognosi di cure, trasportati da un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare.

I piccoli pazienti fanno parte di un gruppo di 15 minori, accompagnati dai familiari, che hanno raggiunto l’Italia a bordo di tre diversi C-130 diretti a Roma, Verona, Pisa e Lecce. Una volta giunti a Villafranca, i bambini sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasferiti in alcune delle principali strutture ospedaliere del territorio nazionale, dove riceveranno le cure necessarie.

“Si tratta di un lavoro di squadra – ha dichiarato il generale Giovanni Maria Iannucci, Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze – nel quale l’Aeronautica Militare è in prima fila, insieme a tutta la Difesa, per portare un segno tangibile di solidarietà concreta alla popolazione di Gaza”.

Il 3° Stormo, grazie alle proprie capacità logistiche e operative, ha garantito il necessario supporto all’accoglienza e alla gestione del dispositivo a terra.