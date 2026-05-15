Il Comune di Verona bandisce 17 borse di studio per universitari veronesi

Scadenza il 22 maggio 2026. Possono partecipare gli iscritti under 25 residenti in città da almeno quindici anni

Il Comune di Verona ha indetto il concorso per l’assegnazione di 17 borse di studio intitolate al “Prof. Giacomo Frizzo e Sig.ra Adele Bianchi Frizzo” per l’anno accademico 2025/2026.

Le borse sono ripartite in 9 destinate agli studenti iscritti al primo anno e 8 a quelli degli anni successivi; l’assegnazione avverrà secondo criteri meritocratici e reddituali. L’importo di ciascuna borsa è fissato in 1.923 euro lordi.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti a un corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico presso università italiane, che siano residenti nel Comune di Verona in modo ininterrotto da almeno quindici anni e che non abbiano superato i 25 anni di età. Per i requisiti completi si rimanda al bando.

Come presentare la domanda

La domanda, redatta in carta libera su apposito modulo e in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire entro le ore 12 del 22 maggio prossimo tramite consegna a mano — previo appuntamento telefonico al numero 045 8077823 (lunedì-venerdì, ore 9-12) presso l’Area Servizi alla Persona, via Adigetto 10, terzo piano — oppure a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Verona, Area Servizi alla Persona, Piazza Bra 1, 37121 Verona.

Il bando, la domanda di partecipazione e la modulistica allegata sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.verona.it al seguente LINK. Le comunicazioni relative al procedimento saranno pubblicate sul medesimo portale, con valore di notifica legale.