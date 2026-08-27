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    Meteo. Domani allerta gialla per ondate di calore su gran parte del Veneto. Dichiarata fase di attenzione anche per rischio vento sulle dorsali prealpine e sulle Dolomiti

    Protezione Civile Veneto 1 Min Read

    Venezia, 27 agosto 2026

    Il meteo regionale comunica che oggi il tempo sarà in prevalenza stabile senza precipitazioni salvo locali fenomeni sui rilievi, specie dolomitici.

    Domani, venerdì 28 agosto, si prevede una crescente instabilità con probabilità dal pomeriggio di rovesci e temporali da sparsi su zone montane a locali, sulla pianura; non sono esclusi fenomeni locali intensi. Rinforzi di Libeccio in quota, anche molto forti sulle dorsali prealpine e in alta quota sulle Dolomiti. Giovedì e venerdì disagio fisico intenso su pedemontana, pianura e costa, moderato su zone montane.

    Alla luce di queste previsioni il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso oggi un nuovo bollettino dichiarando l’allerta gialla (fase di attenzione) per il rischio di ondate di calore per oggi e domani, su gran parte del Veneto. Prevista anche l’allerta gialla (fase di attenzione) per rischio vento  sulle dorsali prealpine e sulle Dolomiti.

    Per il weekend il tempo sarà a tratti variabile specie su zone montane e pedemontane con probabilità molto bassa di precipitazioni e vento. Sabato e domenica disagio fisico in prevalente attenuazione fino a risultare al più moderato salvo che sulla costa.

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