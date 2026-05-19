Protezione Civile: la Regione Veneto stanzia 800 mila euro per la sicurezza del territorio e il potenziamento del volontariato

Venezia, 19 maggio 2026

La Giunta regionale del Veneto ha approvato un nuovo stanziamento di 800 mila euro destinato all’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature di soccorso per il volontariato organizzato di Protezione Civile. Il provvedimento, proposto dall’assessorato alla Protezione Civile, punta a elevare i livelli di sicurezza in tutto il Veneto, garantendo alle organizzazioni territoriali strumenti più moderni ed efficienti per la tutela della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente.

L’investimento mira a rinnovare profondamente la capacità operativa del sistema regionale, permettendo alle donne e agli uomini della Protezione Civile di intervenire con maggiore tempestività nelle situazioni di emergenza, dalle fragilità idrogeologiche agli eventi meteorologici estremi.

L’Assessore regionale alla Protezione Civile, Elisa Venturini, ha sottolineato il valore strategico dell’operazione: “Investire nel volontariato di Protezione Civile significa, prima di tutto, investire sulla sicurezza di ogni singolo cittadino veneto. Ogni nuovo mezzo acquistato e ogni attrezzatura moderna messa in campo rappresentano un presidio di protezione in più per le nostre comunità e per la bellezza fragile del nostro territorio. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo che chiunque viva o visiti il Veneto sappia di poter contare su un sistema di soccorso pronto, moderno e capillare. Questi 800 mila euro sono una risposta concreta alla necessità di prevenzione e resilienza che i tempi attuali ci impongono”.

“Il volontariato è la nostra risorsa più preziosa – ha proseguito l’Assessore Venturini -ma la loro dedizione deve essere accompagnata da investimenti costanti. Rinnovare mezzi che hanno servito per decenni significa dare più forza alla capacità di intervento immediato, riducendo i tempi di risposta e aumentando la sicurezza degli stessi operatori. È un patto di fiducia tra la Regione e i suoi cittadini: continuiamo a lavorare affinché il Veneto sia sempre più preparato e protetto di fronte alle emergenze”.

Il bando approvato privilegia l’acquisizione di nuovi mezzi di soccorso, con una particolare attenzione alla sostituzione di veicoli vetusti e meno efficienti. Le organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco regionale avranno tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare le proprie istanze.