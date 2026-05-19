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    Caso veterinaria Aptuit: il Tribunale di Verona dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova

    Notizie Verona 1 Min Read

    Verona, 19 maggio 2026 

    In merito all’udienza del procedimento penale a carico della veterinaria di Aptuit, tenutasi oggi al Tribunale di Verona, che ha accolto l’istanza di messa alla prova dell’imputata, Aptuit non commenta per doveroso rispetto la scelta personale dell’imputata.

    Precisa tuttavia che la messa alla prova non equivale ad alcuna affermazione di responsabilità per l’imputata e tantomeno per l’azienda.

    Aptuit prosegue la sua attività di ricerca, per scoprire e sviluppare nuove terapie per malattie rare e incurabili, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative etiche che riguardano l’uso degli animali da laboratorio. L’intera organizzazione di Aptuit è costantemente impegnata affinché i processi aziendali e i controlli interni offrano la migliore garanzia al rispetto del benessere degli animali in sperimentazione.

    Aptuit ricorda che la sperimentazione animale rappresenta ancora un pilastro fondamentale degli studi biomedici e farmacologici, oltre che essere un obbligo di legge per lo sviluppo di nuovi farmaci. Nonostante ciò, Aptuit insieme a tutta la comunità scientifica è fortemente impegnata nello sviluppo di metodi alternativi.

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