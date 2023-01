Il nuovo Bando di Fondazione Cariverona per condividere le buone pratiche territoriali a favore degli adolescenti e dei giovani under 30

Fondazione Cariverona ha aperto i termini per la presentazione delle proposte progettuali del Bando Giovani Protagonisti, dedicato alla diffusione delle buone pratiche per valorizzare il protagonismo delle giovani generazioni under 30 in diversi contesti. Le pratiche, già precedentemente sperimentate, dovranno valorizzare le competenze dei giovani, rafforzandone abilità e spirito imprenditivo.

Con risorse pari a 1,4 milioni di euro , verranno sostenute iniziative che mirino a rendere patrimonio comune le buone pratiche – condotte sia in ambito scolastico, che extra scolastico e comunitario – creandone modelli utili alla diffusione in altri contesti territoriali, incentivando così la collaborazione “peer to peer” tra diverse realtà.

Una Buona Pratica nasce da un bisogno, determinando l’inizio della sperimentazione in un contesto territoriale con l’obiettivo poi di standardizzare le azioni svolte, la partnership coinvolta, il target raggiunto e i risultati e/o esiti ottenibili.

Le richieste di contributo potranno essere presentate da enti pubblici e/o soggetti no profit con specifica esperienza nell’ambito di azione del bando che risultino ammissibili secondo quanto previsto dal Regolamento per le Attività Istituzionali disponibile sul sito internet della Fondazione.

I progetti per essere ammissibili dovranno avere quantomeno come “territorio ospite”, ossia dove si intende proseguire e diffondere la buona pratica, una delle aree della provincia di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona o Mantova. Il contributo massimo richiedibile non dev’essere superiore a 100.000 euro, con una quota di cofinanziamento minima pari al 30% del costo totale di progetto.

Le candidature dovranno essere presentate on-line entro il 31 marzo 2023.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al Bando Giovani Protagonisti.

