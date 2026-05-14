Carabinieri Venezia sgominano banda rapinatori. I complimenti di Stefani, “Tenacia investigativa premiata. La legalità non si arrende mai”

Venezia, 14 maggio 2026

“Due anni d’indagini per arrivare a Milano e arrestare una pericolosa banda di rapinatori che aveva colpito in Veneto ma anche in varie altre parti d’Italia. I Carabinieri e gli investigatori di Venezia meritano un doppio plauso: per il successo dell’operazione e per la tenacia investigativa messa in campo”.

Così, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, si complimenta con l’Arma di Venezia, che ha arrestato, rintracciandole in un appartamento a Milano, otto persone ritenute responsabili di un colpo all’Azienda Artigiani di Fossò e di vari altri crimini in territorio italiano.

“E’ stata tolta dalla circolazione una banda organizzata e pericolosa – aggiunge Stefani – dando una bella dimostrazione di efficienza e inviando un messaggio chiaro alla malavita: la legalità non si arrende mai”.