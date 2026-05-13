GDF sequestra 11.000 litri di vino nel trevigiano. Stefani, “Complimenti, fatto grave nella patria del vino d’eccellenza”

GDF sequestra 11.000 litri di vino nel trevigiano. Stefani, “Complimenti, fVenezia, 13 maggio 2026

“Mi complimento con la Guardia di Finanza di Treviso, della Tenenza di Oderzo e con funzionari dell’Ispettorato Centrale Qualita’ e Repressione Frodi Ufficio Italia Nord Est di Susegana. E’ stata smantellata una produzione di vino e altre sostanze alcoliche assolutamente irregolare. Una scoperta grave, in un territorio che fa del vino d’eccellenza e della qualità certificata un suo giusto vanto”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, alla luce della scoperta di una distilleria abusiva che produceva alcolici a beneficio di una cantina, con il sequestro di 500 litri di grappa, 1.500 chili di vinaccia e 11.000 litri di vino bianco, detenuti in esubero rispetto alla giacenza contabile di magazzino.

“L’operazione – aggiunge Stefani – è stata condotta con lodevole determinazione, partendo da un semplice controllo stradale. E’ molto importante che si sia riusciti a stroncare questo giro di alcolici non a norma. E’inaccettabile che, nella prima regione d’Italia per quantità e qualità certificata di produzione di vino, debbano avvenire scoperte di questo tipo. Sono certo conclude, che l’attenzione rimarrà alta, a difesa dei produttori per bene e dei consumatori”.atto grave nella patria del vino d’eccellenza”