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    GDF sequestra 11.000 litri di vino nel trevigiano. Stefani, “Complimenti, fatto grave nella patria del vino d’eccellenza”

    Regione Veneto 2 Mins Read

    GDF sequestra 11.000 litri di vino nel trevigiano. Stefani, “Complimenti, fVenezia, 13 maggio 2026

    “Mi complimento con la Guardia di Finanza di Treviso, della Tenenza di Oderzo e con funzionari dell’Ispettorato Centrale Qualita’ e Repressione Frodi Ufficio Italia Nord Est di Susegana. E’ stata smantellata una produzione di vino e altre sostanze alcoliche assolutamente irregolare. Una scoperta grave, in un territorio che fa del vino d’eccellenza e della qualità certificata un suo giusto vanto”.

    Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, alla luce della scoperta di una distilleria abusiva che produceva alcolici a beneficio di una cantina, con il sequestro di 500 litri di grappa, 1.500 chili di vinaccia e 11.000 litri di vino bianco, detenuti in esubero rispetto alla giacenza contabile di magazzino.

    “L’operazione – aggiunge Stefani – è stata condotta con lodevole determinazione, partendo da un semplice controllo stradale. E’ molto importante che si sia riusciti a stroncare questo giro di alcolici non a norma. E’inaccettabile che, nella prima regione d’Italia per quantità e qualità certificata di produzione di vino, debbano avvenire scoperte di questo tipo. Sono certo conclude, che l’attenzione rimarrà alta, a difesa dei produttori per bene e dei consumatori”.atto grave nella patria del vino d’eccellenza”

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