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    Ruzza: “Sinergia con MIT, Provincia di Trento, Comunità del Garda, Guardia Costiera e Autorità di Bacino per la sicurezza sul Lago di Garda: dalla Regione 50.000 euro per il soccorso e la vigilanza h24”

    Regione Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 13 maggio 2026

    “Garantire la sicurezza di chi frequenta il Lago di Garda è per noi una priorità assoluta che rinnoviamo anche per il 2026. Con lo stanziamento di 50.000 euro a favore della Comunità del Garda, confermiamo il nostro sostegno alle attività della Guardia Costiera, fondamentali per assicurare un presidio costante nelle acque del Benaco”.

    Così l’Assessore a Trasporti e Mobilità della Regione del Veneto, Diego Ruzza, commenta il provvedimento con cui la Giunta ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa per garantire la sicurezza della navigazione e il pronto intervento lacuale per l’anno in corso.

    “Questo provvedimento permette di mantenere alti standard di protezione attraverso il servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza, grazie a mezzi idonei e una sala operativa attiva 24 ore su 24 – prosegue Ruzza –. La navigazione nelle acque interne richiede attenzione costante, specialmente in un bacino così importante e frequentato dove la prevenzione degli incidenti resta l’obiettivo principale. Il servizio, che si avvale del coordinamento tecnico del 1° Nucleo Guardia Costiera, risponde prontamente a ogni situazione di pericolo potenziale o immediato per l’utenza nautica”.

    “La collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia Autonoma di Trento, l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e la Comunità del Garda dimostra quanto sia efficace agire insieme per la tutela dei naviganti – conclude l’Assessore –. Continuiamo a investire nella polizia di sicurezza della navigazione e nel rispetto delle norme affinché il lago rimanga una meta sicura per i cittadini veneti e per i numerosi turisti che ogni anno scelgono le nostre coste”.

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