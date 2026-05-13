Eutanasia, Valdegamberi: “Dal Canada una deriva inquietante: lo Stato deve curare e togliere la sofferenza, non sopprimere la vita”

“Il caso del sacerdote canadese Larry Holland, ricoverato per una frattura all’anca e invitato dal personale sanitario a valutare la morte assistita, dimostra la pericolosa deriva dell’eutanasia quando viene normalizzata dal sistema sanitario”.

Lo dichiara il consigliere regionale Stefano Valdegamberi.

“Lo Stato deve curare e togliere la sofferenza, non sopprimere la vita; offrire speranza e assistenza, non la morte come soluzione. Quando l’eutanasia viene proposta a persone fragili e vulnerabili, si supera un limite etico gravissimo e si snatura il ruolo stesso della medicina”.

“Esprimo inoltre rammarico per la deriva etica di tanti colleghi del Consiglio regionale che sostengono aperture legislative senza considerare le conseguenze sociali e umane. Il rischio è che, in uno Stato sempre più indebitato, il suicidio assistito venga visto come una scorciatoia economicamente conveniente, trasformando i più deboli in un costo da eliminare anziché persone da curare”.

“La vera civiltà si misura nella capacità di curare e togliere la sofferenza, mai nell’anticipare la morte”.