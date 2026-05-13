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    Eutanasia, Valdegamberi: “Dal Canada una deriva inquietante: lo Stato deve curare e togliere la sofferenza, non sopprimere la vita”

    Politica Veneto 1 Min Read
    VENEZIA 08-10-2020.FOTOATTUALITA'. PALAZZO FERRO FINI.CONSIGLIO REGIONALE . RITRATTI DEI NUOVI CONSIGLIERI REGIONALI.NELLA FOTO: STEFANO VALDEGAMBERI

    “Il caso del sacerdote canadese Larry Holland, ricoverato per una frattura all’anca e invitato dal personale sanitario a valutare la morte assistita, dimostra la pericolosa deriva dell’eutanasia quando viene normalizzata dal sistema sanitario”.
    Lo dichiara il consigliere regionale Stefano Valdegamberi.
    “Lo Stato deve curare e togliere la sofferenza, non sopprimere la vita; offrire speranza e assistenza, non la morte come soluzione. Quando l’eutanasia viene proposta a persone fragili e vulnerabili, si supera un limite etico gravissimo e si snatura il ruolo stesso della medicina”.
    “Esprimo inoltre rammarico per la deriva etica di tanti colleghi del Consiglio regionale che sostengono aperture legislative senza considerare le conseguenze sociali e umane. Il rischio è che, in uno Stato sempre più indebitato, il suicidio assistito venga visto come una scorciatoia economicamente conveniente, trasformando i più deboli in un costo da eliminare anziché persone da curare”.
    “La vera civiltà si misura nella capacità di curare e togliere la sofferenza, mai nell’anticipare la morte”.

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