Polizia di Verona – Rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale: arrestato dalla Polizia di Stato un giovane di ventisette anni

Questa mattina la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni che, dopo aver rubato alcune bottiglie di birra all’interno di un bar, ha minacciato la proprietaria per trattenerle e poi si è allontanato.

L’intervento delle Volanti è scattato a seguito della segnalazione, pervenuta intorno alle 5.40 circa alla Centrale Operativa della Questura, da parte della proprietaria dell’esercizio commerciale sito in via Roveggia. La donna ha riferito che un soggetto, in stato di alterazione, si era introdotto nel suo locale e, dopo averla minacciata, si era allontanato con della merce non pagata.

Secondo quanto appurato, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, il giovane, un ventisettenne marocchino già noto alle Forze dell’Ordine, si era introdotto nel bar mentre la proprietaria era ancora intenta a predisporre il locale per l’apertura al pubblico. Una volta all’interno, l’uomo aveva prelevato delle bottiglie di birra pretendendo di consumarle senza effettuare alcun pagamento. Nonostante la richiesta della titolare di corrisponderne il prezzo, il giovane, dopo aver pronunciato frasi minacciose nei suoi confronti, si era allontanato con la refurtiva.

Giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno notato l’uomo a poca distanza dal bar, ancora intento a consumare le birre indebitamente sottratte. Al momento del controllo, il cittadino straniero ha da subito manifestato un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, opponendo una resistenza attiva e minacciando gli operatori intervenuti con il collo spezzato di una delle bottiglie di birra asportate poco prima. Riportato alla calma e sottoposto a perquisizione, il cittadino straniero è stato trovato in possesso delle quattro bottiglie di birra sottratte: due intatte, subito restituite alla proprietaria; una già consumata e una quarta, risultata essere quella infranta e utilizzata poco prima per minacciare gli operatori intervenuti.

L’atteggiamento ostile dell’uomo è proseguito anche in Questura dove, al termine egli accertamenti, il cittadino straniero è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato è comparso questa mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.