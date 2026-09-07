Torri, la Polizia Provinciale cattura 18 cinghiali

Sono stati 18 i cinghiali catturati nella notte tra sabato e domenica in un’area tra Torri del Benaco e la frazione di Albisano. A portare a termine l’operazione, gli agenti della Polizia Provinciale con il supporto di un cacciatore della zona. Il branco è probabilmente lo stesso individuato nelle scorse settimane lungo alcune strade del paese.

Le attività hanno richiesto un monitoraggio per localizzare gli animali e poi procedere al posizionamento di una Pig Brig, un recinto mobile di cattura che la Provincia ha acquistato due anni fa, grazie a un contributo regionale, per il contenimento del cinghiale finalizzato al contrasto della peste suina africana.

“È il numero più alto di capi catturati e rimossi in una sola operazione, avviata e conclusa in pochi giorni, con questo sistema – afferma il Presidente della Provincia, Flavio Pasini –. Ma uno strumento, senza personale competente e formato che lo sappia utilizzare al meglio, non ha alcuna efficacia. Ringrazio perciò il Comandante, gli agenti e quanti li hanno supportati in questa attività straordinaria, finalizzata a contenere il pericolo rappresentato dai cinghiali lungo la viabilità, anche in area urbana”.

Nel fine settimana, mentre a Torri del Benaco veniva individuato e catturato il branco di ungulati, a Ponte Florio un’altra pattuglia avviava i sopralluoghi in seguito all’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un ciclista. Il Comando della Polizia Provinciale sottolinea che il monitoraggio sulla presenza di un branco stanziale nell’area procederà anche nella giornata di oggi, al fine di raccogliere dati e informazioni che consentano in breve tempo di avviare l’intervento più efficace.

Da gennaio a fine agosto di quest’anno, grazie anche alla collaborazione dei cacciatori, nel solo Ambito territoriale di caccia Verona 2 “dei colli”, che si sviluppa su diversi comuni e in cui ricade anche la zona di Ponte Florio, sono stati prelevati 161 capi nel contesto della cosiddetta attività “di controllo” del cinghiale, autorizzata di volta in volta dalla Provincia e attuabile durante tutto l’arco dell’anno attraverso diversi strumenti, dall’appostamento ai sistemi di cattura.