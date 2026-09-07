Porto Tolle diventa capitale del gusto: la 88ª tappa dell’international street food

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, Parcheggio Piazza Ciceruacchio – Festa Secolare del riso ospita il più grande festival itinerante d’Italia: tre giorni di eccellenze gastronomiche. Nel corso di questo appuntamento saranno presenti le telecamere di Rai 2 per registrare una puntata del docu – reality Il Trono del gusto

Porto Tolle si prepara a vivere un weekend indimenticabile e si trasforma nel palcoscenico globale del gusto: arriva la 88ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il festival itinerante che sta ridefinendo il panorama gastronomico nazionale. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, Parcheggio Piazza Ciceruacchio – Festa Secolare del riso sarà il teatro di una celebrazione senza precedenti, dedicata ai sapori, alla tradizione e alla convivialità.

La manifestazione è abilmente organizzata e ideata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, in collaborazione per questa tappa con Confartigianato Polesine e con la Proloco di Porto Tolle e con il patrocinio del Comune di Porto Tolle.

UN VIAGGIO SENSORIALE SENZA CONFINI

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 11 settembre 2026 alle ore 17:00 (apertura stand fino a mezzanotte). Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 dalle 12:00 alle 24:00, con ingresso rigorosamente gratuito.

Il pubblico di Porto Tolle è pronto a immergersi in un viaggio gastronomico senza confini, trasformando la città in un vibrante palcoscenico globale dove il gusto supera ogni frontiera. L’International Street Food propone un itinerario sensoriale di altissimo profilo che attraversa i continenti, invitando i visitatori a esplorare eccellenze culinarie che raccontano tradizioni lontane e passioni locali autentiche.

Il percorso si snoda come un susseguirsi di tentazioni irresistibili, un vero e proprio viaggio intorno al mondo dove il gusto non ha confini. Gli amanti della carne potranno lasciarsi conquistare dalla sapienza ancestrale della Cucina argentina, capace di offrire tagli dalla morbidezza unica, e dalla succulenza del Poulet pork, preparato con una cura che ne esalta ogni sfumatura affumicata. Per chi predilige l’intensità dei sapori, gli Hamburger di Angus rappresentano un’esperienza gourmet di altissima qualità, mentre il rito conviviale degli Arrosticini garantisce il piacere autentico della tradizione italiana più amata. Il tour internazionale prosegue attraverso le suggestioni esotiche della Cucina messicana, nota per i suoi aromi vibranti, e le proposte inedite e affascinanti che arrivano direttamente dall’Uruguay e dal Paraguay, autentiche scoperte culinarie per i palati più curiosi. A completare questo quadro ricco di stimoli, non possono mancare la celebre Paella, regina dei sapori mediterranei, la intramontabile Pizza preparata a regola d’arte e una selezione di Fritti vari che, nella loro fragrante croccantezza, sapranno conquistare ogni visitatore.

A elevare ulteriormente l’esperienza enogastronomica, una raffinata carta di Birre artigianali, selezionate con estremo rigore tra le migliori etichette italiane ed estere. Ogni proposta è studiata per instaurare un dialogo armonico o un contrasto audace con le sfumature aromatiche dei piatti, trasformando ogni singolo assaggio in un’autentica degustazione d’autore. L’International Street Food si conferma così non solo un festival, ma un vero e proprio fenomeno culturale capace di unire le persone attraverso la qualità e la tradizione del cibo di strada d’eccellenza.

«La decima edizione dell’International Street Food non è solo una ricorrenza, ma un vero traguardo epocale per il nostro percorso – dichiara Alfredo Orofino, organizzatore e ideatore della manifestazione e presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) –. In questi dieci anni abbiamo lavorato incessantemente per nobilitare il cibo di strada, operando una selezione severa e attenta degli operatori per garantire sempre il massimo dell’eccellenza. Siamo particolarmente orgogliosi di portare la nostra 88ª tappa a Porto Tolle: vogliamo che questo appuntamento diventi un momento di pura festa e condivisione, capace di lasciare un ricordo indelebile nel cuore e nella memoria di chiunque deciderà di intraprendere questo viaggio con noi»

Porto Tolle diventa set televisivo: le telecamere di Rai 2 approdano all’International Street Food per girare un nuovo appuntamento de “Il Trono del Gusto”

Il grande successo di “Il Trono del Gusto” fa tappa a Porto Tolle. Il docu-reality di Rai 2, prodotto da RG Factory, che sta conquistando il pubblico italiano raccontando con passione e autenticità il vibrante mondo dello street food, accende i riflettori sulla città.

Le telecamere della trasmissione – punto di riferimento del sabato mattina televisivo – saranno presenti a Porto Tolle per immortalare le fasi più emozionanti del festival, svelando i segreti e le storie che rendono il cibo di strada un’eccellenza culturale. Le immagini girate durante l’evento andranno a comporre una delle prossime imperdibili puntate del programma.

L’appuntamento da segnare in agenda:

Per tutti gli appassionati, l’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre 2026 alle ore 11:15 su Rai 2, con la messa in onda della dodicesima puntata. Sarà un viaggio straordinario alla scoperta di storie inedite e protagonisti autentici, guidato magistralmente dall’ideatore del tour, Alfredo Orofino. Non perdete l’occasione di scoprire, attraverso il piccolo schermo, la magia di un tour nazionale che sta ridefinendo il gusto italiano.

Con la tappa di Porto Tolle, il viaggio prosegue all’insegna di tre giorni di profumi, tradizioni e convivialità, dove culture gastronomiche differenti si fondono in un’atmosfera unica. Un impegno su scala nazionale che non conosce soste: contemporaneamente, la carovana dell’International Street Food farà tappa anche a Gubbio, Aprilia e Livorno, confermando la forza di un format capace di consacrare lo Street Food come uno dei fenomeni gastronomici e culturali più amati e apprezzati in Italia.