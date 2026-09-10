Padova, Ostellari (Lega): Tolleranza zero contro droga e criminalità. Chi viene in Italia per delinquere va allontanato

Padova, 10 set.

«Oltre 18 chili di stupefacenti sequestrati e 24mila euro in contanti. Una grande risposta contro spaccio e degrado della Squadra Mobile di Padova, alla quale va il mio ringraziamento.

La linea della Lega e di questo Governo è chiara: tolleranza zero verso chi alimenta criminalità e insicurezza nelle nostre città. Più controlli, più strumenti alle Forze dell’ordine e conseguenze certe per chi delinque.

Per l’arrestato, già con un precedente per droga, è stata avviata la procedura per la revoca del permesso di soggiorno. Chi viene in Italia per delinquere va allontanato.»

Così Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato alla Giustizia.