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    Padova, Ostellari (Lega): Tolleranza zero contro droga e criminalità. Chi viene in Italia per delinquere va allontanato

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Padova, 10 set.

    «Oltre 18 chili di stupefacenti sequestrati e 24mila euro in contanti. Una grande risposta contro spaccio e degrado della Squadra Mobile di Padova, alla quale va il mio ringraziamento.

    La linea della Lega e di questo Governo è chiara: tolleranza zero verso chi alimenta criminalità e insicurezza nelle nostre città. Più controlli, più strumenti alle Forze dell’ordine e conseguenze certe per chi delinque.

    Per l’arrestato, già con un precedente per droga, è stata avviata la procedura per la revoca del permesso di soggiorno. Chi viene in Italia per delinquere va allontanato.»

    Così Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

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